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Анонс "Психологии навынос". С деньгами у людей проблем больше, чем с сексом

24.01.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Январский выпуск «Психологии навынос» посвящен теме денег — финансовому укладу семьи, экономии, долгам и кредитам.


Фото: pixabay.com

Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 25 января в 17.00 на TUT.BY-ТВ, вы узнаете:

  • как избавиться от ощущения, что у всех кругом денег больше, чем у тебя;

  • что делать, если один из партнеров очень легко тратит деньги (много покупает, дает в долг), а второму это как ножом по сердцу, из-за чего в семье постоянные конфликты — как прийти к компромиссу, который устроит всех;

  • волшебная фраза-ответ, когда просят дать в долг, а ты не хочешь;

  • психология кредита, или «берешь чужое и на время, а отдаешь свое и навсегда»;

  • прием, который позволяет удерживаться от импульсивных трат при оплате картой;

  • «нехта марнуе, а нехта зберагае»: психологический аспект накопления денег;

  • рецепт успешной семейной стратегии в вопросе денег от Зыгмантовича;

  • как учить детей обращаться с карманными деньгами;

  • что делать, если не умеешь (стесняешься) назначать цену за свою работу.

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

До встречи в прямом эфире 25 января в 17.00!

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

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Январский выпуск "Психологии навынос" будет посвящен теме денег - финансовому укладу семьи, экономии, долгам и кредитам.

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