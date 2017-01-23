Январский выпуск «Психологии навынос» посвящен теме денег — финансовому укладу семьи, экономии, долгам и кредитам.
Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 25 января в 17.00 на TUT.BY-ТВ, вы узнаете:
как избавиться от ощущения, что у всех кругом денег больше, чем у тебя;
что делать, если один из партнеров очень легко тратит деньги (много покупает, дает в долг), а второму это как ножом по сердцу, из-за чего в семье постоянные конфликты — как прийти к компромиссу, который устроит всех;
волшебная фраза-ответ, когда просят дать в долг, а ты не хочешь;
психология кредита, или «берешь чужое и на время, а отдаешь свое и навсегда»;
прием, который позволяет удерживаться от импульсивных трат при оплате картой;
«нехта марнуе, а нехта зберагае»: психологический аспект накопления денег;
рецепт успешной семейной стратегии в вопросе денег от Зыгмантовича;
как учить детей обращаться с карманными деньгами;
что делать, если не умеешь (стесняешься) назначать цену за свою работу.
Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.
До встречи в прямом эфире 25 января в 17.00!
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Комментарии