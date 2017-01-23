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СК: Рабочий, погибший при обрушении стены здания в Речицком районе, был пьян
24.01.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Следственное управление УСК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела по факту гибели рабочих Мозырского участка филиала «СМУ Гомельэнергострой» в городе Василевичи Речицкого района.
Напомним,
— Следствие установило факт употребления на рабочем месте спиртного мастером участка и тремя подчиненными ему работниками, один из которых позже скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в крови 49-летнего погибшего было 1,37 промилле, — рассказали в УСК по Гомельской области.
На данный момент к нескольким работникам организации уже применены меры дисциплинарной ответственности: с заместителем директора филиала не продлен трудовой договор, с мастером Мозырского участка расторгнут контракт, начальнику участка и двум рабочим объявлены выговоры с лишением премии.
Окончательное решение и правовая оценка действиям должностных лиц будут даны по результатам расследования уголовного дела.
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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в крови 48-летнего погибшего было 1,37 промилле.
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