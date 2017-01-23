Следственное управление УСК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела по факту гибели рабочих Мозырского участка филиала «СМУ Гомельэнергострой» в городе Василевичи Речицкого района.





Напомним, ЧП случилось 19 ноября 2016 года — строительная бригада под руководством мастера укрепляла фундамент здания, принадлежащего филиалу РУП «Гомельэнерго» Речицкие электрические сети. Рабочие извлекали грунт из-под фундамента, чтобы потом залить бетон под несущую конструкцию. В какой-то момент фундамент просел и стены здания обрушились — 49-летний и 58-летний рабочие погибли.

— Следствие установило факт употребления на рабочем месте спиртного мастером участка и тремя подчиненными ему работниками, один из которых позже скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в крови 49-летнего погибшего было 1,37 промилле, — рассказали в УСК по Гомельской области.

На данный момент к нескольким работникам организации уже применены меры дисциплинарной ответственности: с заместителем директора филиала не продлен трудовой договор, с мастером Мозырского участка расторгнут контракт, начальнику участка и двум рабочим объявлены выговоры с лишением премии.

Окончательное решение и правовая оценка действиям должностных лиц будут даны по результатам расследования уголовного дела.