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В Бресте молодожены после свадьбы не смогли передать в соцприют чемодан подарков для деток
24.01.2017 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Молодая пара из Бреста попросила гостей вместо цветов принести подарки для детей из городского социального приюта. Однако праздничная акция не удалась. TUT.BY выяснил, что пошло не так.
Молодая пара из Бреста хотела разделить свой праздник с детьми. Для этого они заранее связались с детским социальным приютом и уточнили, что лучше привезти детям. В администрации их предупредили, что мягкие игрушки они принять не смогут. Так молодые люди попросили гостей принести что-то полезное для детишек. В итоге собрали целый чемодан канцелярских изделий, развивашек и большую машинку.
В понедельник, 23 января, молодожены приехали к социальному приюту, чтобы отдать деткам подарки. Их сопровождал видеограф. К сожалению, осуществить задуманное им так и не удалось. Как пояснила TUT.BY невеста Вероника, в администрации учреждения им высказали недовольство видеосъемкой и сообщили, что для того, чтобы принять подарки, необходимо оформить бумаги. Порадовать детишек из социального приюта им так и не удалось, но подарки не пропали. Молодые люди отвезли их в садик, где учатся детки с особенностями развития.
«Дети так обрадовались! Кричали: «О, к нам невеста приехала», — рассказала TUT.BY собеседница.
Прокомментировать ситуацию TUT.BY попросил заведующую детским социальным приютом Бреста. Валентина Кравцова отметила, что дарить детям игрушки никто молодоженам не запрещал.
«Где-то около 12.00 я шла в дошкольную группу, вижу свадебный кортеж с видеокамерами. Они зашли, и я у нее (невесты. — TUT.BY) поинтересовалась, почему нас не поставили в известность о том, что будет проводиться видеосъемка. Мы детей не разрешаем фотографировать. <…> Кроме того, мы должны были пригласить завхоза, чтобы посмотреть игрушки, определить, подходят они или нет. Это же госучреждение. И дети тут находятся на полном гособеспечении. Соответственно, любая спонсорская помощь должна быть оприходована», — отметила Валентина Кравцова.
Заведующая подчеркнула, что приют готов был принять подарки, но необходимо было прежде оформить все документы, чтобы в последующем ни у кого не было вопросов к сотрудникам учреждения. Тем не менее диалог не состоялся и молодожены покинули учреждение.
Начальник управления образования Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий по-человечески молодоженов понимает, но подчеркивает, что в государственных учреждениях образования существует порядок приема и передачи материальных ценностей:
«Есть порядок оформления. Люди приходят без какой-либо фотовидеофиксации, передают материальные ценности на баланс учреждения и уходят. Это не пиар-акция для семейного альбома», — отметил собеседник.
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Почему нельзя просто так взять и отдать подарки деткам из социального приюта?
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