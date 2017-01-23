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В Бресте молодожены после свадьбы не смогли передать в соцприют чемодан подарков для деток

24.01.2017 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Молодая пара из Бреста попросила гостей вместо цветов принести подарки для детей из городского социального приюта. Однако праздничная акция не удалась. TUT.BY выяснил, что пошло не так.


Фото: Виртуальный Брест

Молодая пара из Бреста хотела разделить свой праздник с детьми. Для этого они заранее связались с детским социальным приютом и уточнили, что лучше привезти детям. В администрации их предупредили, что мягкие игрушки они принять не смогут. Так молодые люди попросили гостей принести что-то полезное для детишек. В итоге собрали целый чемодан канцелярских изделий, развивашек и большую машинку.

В понедельник, 23 января, молодожены приехали к социальному приюту, чтобы отдать деткам подарки. Их сопровождал видеограф. К сожалению, осуществить задуманное им так и не удалось. Как пояснила TUT.BY невеста Вероника, в администрации учреждения им высказали недовольство видеосъемкой и сообщили, что для того, чтобы принять подарки, необходимо оформить бумаги. Порадовать детишек из социального приюта им так и не удалось, но подарки не пропали. Молодые люди отвезли их в садик, где учатся детки с особенностями развития.

«Дети так обрадовались! Кричали: «О, к нам невеста приехала», — рассказала TUT.BY собеседница.

Прокомментировать ситуацию TUT.BY попросил заведующую детским социальным приютом Бреста. Валентина Кравцова отметила, что дарить детям игрушки никто молодоженам не запрещал.

«Где-то около 12.00 я шла в дошкольную группу, вижу свадебный кортеж с видеокамерами. Они зашли, и я у нее (невесты. — TUT.BY) поинтересовалась, почему нас не поставили в известность о том, что будет проводиться видеосъемка. Мы детей не разрешаем фотографировать. <…> Кроме того, мы должны были пригласить завхоза, чтобы посмотреть игрушки, определить, подходят они или нет. Это же госучреждение. И дети тут находятся на полном гособеспечении. Соответственно, любая спонсорская помощь должна быть оприходована», — отметила Валентина Кравцова.

Заведующая подчеркнула, что приют готов был принять подарки, но необходимо было прежде оформить все документы, чтобы в последующем ни у кого не было вопросов к сотрудникам учреждения. Тем не менее диалог не состоялся и молодожены покинули учреждение.

Начальник управления образования Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий по-человечески молодоженов понимает, но подчеркивает, что в государственных учреждениях образования существует порядок приема и передачи материальных ценностей:

«Есть порядок оформления. Люди приходят без какой-либо фотовидеофиксации, передают материальные ценности на баланс учреждения и уходят. Это не пиар-акция для семейного альбома», — отметил собеседник.

 
Теги: Брест
 
 
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