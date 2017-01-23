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Следствие по делу о гибели рабочих в Василевичах установило, что в день трагедии мастер участка и строители выпивали
24.01.2017 17:12 — Новости Общества | БелаПАН
Гомель, 24 января. Управление Следственного комитета по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела по факту смертельного травмирования рабочих Мозырского участка филиала "СМУ Гомельэнергострой" в Василевичах (Речицкий район).
Напомним, 19 ноября 2016 года строительная бригада проводила работы по укреплению фундамента здания, принадлежащего филиалу РУП "Гомельэнерго". Рабочие извлекали грунт из-под фундамента, чтобы потом залить бетон под несущую конструкцию. При выполнении земляных работ произошло проседание фундамента и обрушение стен здания, что привело к гибели двух рабочих.
По информации УСК, расследованием установлен факт употребления на рабочем месте спиртного мастером участка и тремя подчиненными ему работниками, один из которых впоследствии скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в крови 48-летнего погибшего обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,37 промилле.
УСК по Гомельской области внесено представление в филиал "СМУ Гомельэнергострой" предприятия "Белэнергострой" об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления.
По итогам рассмотрения представления в филиале "СМУ Гомельэнергострой" приняты дополнительные меры по соблюдению в организации требований техники безопасности, недопущению нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. К нескольким работникам организации применены меры дисциплинарной ответственности: не продлен трудовой договор с заместителем директора филиала, расторгнут контракт с мастером Мозырского участка, начальнику участка и двум рабочим объявлены выговоры с лишением премии.
Окончательная правовая оценка действиям должностных лиц будет дана по результатам расследования уголовного дела.
Алена Германович, БелаПАН.
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Следствие по делу о гибели рабочих в Василевичах установило, что в день трагедии мастер участка и строители выпивали
Гомель, 24 января. Управление Следственного комитета по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела по факту смертельного травмирования рабочих...
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