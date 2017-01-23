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Карпенко: педагог формируется не только в аудиториях
24.01.2017 17:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Университетские традиции являются отправными точками, по которым потом измеряют, что было интересного и содержательного в вузе, заявил во вторник министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
© Sputnik/ Вера Дашкевич
Министр принял участие в митинге, посвященном "Звездному походу" — отправлению отрядов из педагогического университета в путешествие по десяти районам Беларуси.
"Я убежден, что педагог формируется не только и не столько в учебных аудиториях, а в первую очередь — в общении с учащимися, учителями, педагогами, тружениками села, предприятий — всеми теми, кто строит города и развивает нашу экономику. Это очень важный сегмент образовательного процесса, именно тут студенты получают уникальную возможность почувствовать на практике, что такое профессия педагога и взаимодействие с различными категориями населения", — заявил Карпенко, его слова цитирует пресс-служба Минобразования.
Сам Карпенко также участвовал в "Звездном походе", он назвал это событие важной частью своей студенческой жизни.
© Sputnik Алексей Мальгавко
"Я убежден, что именно такие университетские традиции являются отправными точками, по которым измеряешь, что было интересного и содержательного в вузе. Это новые встречи и впечатления, это тот незабываемый опыт, который ребята пронесут через всю жизнь", — отметил министр образования.
Назвал Карпенко подобную традицию и "ярким примером патриотизма студенчества" и историей, которую вершит новое поколение молодежи.
"Невозможно говорить о патриотическом воспитании будущих поколений, если педагог не знает истории, не гордится культурой и традициями своей страны", — заключил глава Минобразования.
"Звездный поход" проводится с 1965 года. В этом году в течение нескольких дней около 200 студентов БГПУ будут путешествовать по республике и посещать учебные заведения страны.
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Министр образования напутствовал старт "Звездного похода" – мероприятия, которое поможет будущим педагогам лучше понять свою профессию.
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