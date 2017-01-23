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Карпенко: педагог формируется не только в аудиториях

24.01.2017 17:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Университетские традиции являются отправными точками, по которым потом измеряют, что было интересного и содержательного в вузе, заявил во вторник министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Карпенко: педагог формируется не только в аудиториях
© Sputnik/ Вера Дашкевич
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Министр принял участие в митинге, посвященном "Звездному походу" — отправлению отрядов из педагогического университета в путешествие по десяти районам Беларуси.

"Я убежден, что педагог формируется не только и не столько в учебных аудиториях, а в первую очередь — в общении с учащимися, учителями, педагогами, тружениками села, предприятий — всеми теми, кто строит города и развивает нашу экономику. Это очень важный сегмент образовательного процесса, именно тут студенты получают уникальную возможность почувствовать на практике, что такое профессия педагога и взаимодействие с различными категориями населения", — заявил Карпенко, его слова цитирует пресс-служба Минобразования.

Сам Карпенко также участвовал в "Звездном походе", он назвал это событие важной частью своей студенческой жизни.

Карпенко: педагог формируется не только в аудиториях
© Sputnik Алексей Мальгавко
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"Я убежден, что именно такие университетские традиции являются отправными точками, по которым измеряешь, что было интересного и содержательного в вузе. Это новые встречи и впечатления, это тот незабываемый опыт, который ребята пронесут через всю жизнь", — отметил министр образования.

Назвал Карпенко подобную традицию и "ярким примером патриотизма студенчества" и историей, которую вершит новое поколение молодежи.

"Невозможно говорить о патриотическом воспитании будущих поколений, если педагог не знает истории, не гордится культурой и традициями своей страны", — заключил глава Минобразования.

"Звездный поход" проводится с 1965 года. В этом году в течение нескольких дней около 200 студентов БГПУ будут путешествовать по республике и посещать учебные заведения страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр образования напутствовал старт "Звездного похода" – мероприятия, которое поможет будущим педагогам лучше понять свою профессию.

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