МИНСК, 24 янв — Sputnik. Университетские традиции являются отправными точками, по которым потом измеряют, что было интересного и содержательного в вузе, заявил во вторник министр образования Беларуси Игорь Карпенко.



© Sputnik/ Вера Дашкевич Учителей-предметников тоже переводят на шестидневку

Министр принял участие в митинге, посвященном "Звездному походу" — отправлению отрядов из педагогического университета в путешествие по десяти районам Беларуси.

"Я убежден, что педагог формируется не только и не столько в учебных аудиториях, а в первую очередь — в общении с учащимися, учителями, педагогами, тружениками села, предприятий — всеми теми, кто строит города и развивает нашу экономику. Это очень важный сегмент образовательного процесса, именно тут студенты получают уникальную возможность почувствовать на практике, что такое профессия педагога и взаимодействие с различными категориями населения", — заявил Карпенко, его слова цитирует пресс-служба Минобразования.

Сам Карпенко также участвовал в "Звездном походе", он назвал это событие важной частью своей студенческой жизни.



© Sputnik Алексей Мальгавко Первое интервью Карпенко: что изменится в белорусском образовании?

"Я убежден, что именно такие университетские традиции являются отправными точками, по которым измеряешь, что было интересного и содержательного в вузе. Это новые встречи и впечатления, это тот незабываемый опыт, который ребята пронесут через всю жизнь", — отметил министр образования.

Назвал Карпенко подобную традицию и "ярким примером патриотизма студенчества" и историей, которую вершит новое поколение молодежи.

"Невозможно говорить о патриотическом воспитании будущих поколений, если педагог не знает истории, не гордится культурой и традициями своей страны", — заключил глава Минобразования.

"Звездный поход" проводится с 1965 года. В этом году в течение нескольких дней около 200 студентов БГПУ будут путешествовать по республике и посещать учебные заведения страны.