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Оптимизация МВД: Лукашенко заявил о сокращении штата ведомства
24.01.2017 17:54 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Луашенко обсудил с министром внутренних дел Игорем Шуневичем
«Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур. Притом оптимизируя, я вам обещал и это свято выполняю, сэкономленные вами средства остаются в вашем распоряжении. Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее», - сказал президент Республики.
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