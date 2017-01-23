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Оптимизация МВД: Лукашенко заявил о сокращении штата ведомства

24.01.2017 17:54 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Луашенко обсудил с министром внутренних дел Игорем Шуневичем оптимизацию ведомства и предложил сокращать штат, но не в ущерб службе, передает «МИР 24».

«Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур. Притом оптимизируя, я вам обещал и это свято выполняю, сэкономленные вами средства остаются в вашем распоряжении. Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее», - сказал президент Республики.

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Президент Беларуси заявил о постепенном сокращении штата МВД Республики. Сэкономленные средства не только останутся в ведомстве, но и приумножатся.

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