Президент Беларуси Александр Луашенко обсудил с министром внутренних дел Игорем Шуневичем оптимизацию ведомства и предложил сокращать штат, но не в ущерб службе, передает «МИР 24».

«Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур. Притом оптимизируя, я вам обещал и это свято выполняю, сэкономленные вами средства остаются в вашем распоряжении. Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее», - сказал президент Республики.