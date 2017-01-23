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Милиционер требовал взятки, обещая не возбуждать дело, за размещенную в интернете порнографию

24.01.2017 18:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудник внутренних дел шантажировал граждан, размещавших в интернете материалы порнографического характера, и обещал за взятку не привлекать нарушителей к уголовной ответственности. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

До 27 сентября 2016 года фигурант проходил службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми отдела внутренних дел администрации Ленинского района города Гродно. Согласно предварительной информации, он выявлял факты распространения гражданами порнографических материалов в интернете, а затем требовал взятки за непривлечение виновных к уголовной ответственности.

Так, в августе 2016 года он получил 250 долларов США и 135 евро от жительницы Гродно, в сентябре требовал от другой девушки еще 400 долларов США.

«Осознавая неизбежность привлечения к установленной законом ответственности, оперуполномоченный предпринял попытку уволиться из органов внутренних дел по собственному желанию, однако был уволен по отрицательным мотивам», — сообщает пресс-служба УВД.

Возбуждено несколько уголовных дел по статьям «получение взятки» и «покушение на получение взятки». Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

 
Теги: Гродно
 
 
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Возбуждено несколько уголовных дел по статьям "получение взятки" и "покушение на получение взятки". Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного...

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