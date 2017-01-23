К 2020 году в столице хотят увеличить гостиничную сеть до 60 объектов, а также ожидают прихода на рынок новых брендов — Sofitel и Amara Hotel. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



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Начальник Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко говорит, что сейчас в Минске функционируют 49 гостиниц и 6 хостелов. Это 5,8 тысяч номеров, рассчитанных на 10,5 тысяч мест. К 2020 году гостиничную сеть столицы собираются увеличить до 60 объектов на 14 тысяч мест.

По словам чиновника, в будущем в Минске ожидается появление отелей Novotel, Mercure, Sofitel и Amara Hotel. Возведением первых двух гостиниц из группы Accor занимаются компании связанные с бизнесменом Алексеем Вагановым, а вот про два других бренда на белорусском рынке информации меньше.

Так, Sofitel — это сеть премиальных французских отелей, входящая в ту же французскую группу Accor. Переговоры о ее возможном появлении в Минске вел еще Петр Прокопович в Париже в 2014 году. Тогда некоторые источники сулили ее появление в нынешнем долгострое у цирка. Какая локация рассматривается сейчас, не сообщается.

А вот многофункциональный комплекс с названием Amara Hotel начали строить еще в 2012 на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской, но позже работы были приостановлены. Изначально проект предполагал 12-этажное здание с гостиницей, казино, ресторанами и фитнес-зоной.









«В Минске реализуется 12 проектов по строительству многофункциональных комплексов с гостиницами на 3,7 тысячи мест. Сейчас на 1 тысячу жителей города приходится 5,2 гостиничных места. К 2020 году этот показатель должен увеличиться до 7. При этом аналогичный показатель в столицах стран-соседок варьируется от 6 до 7,5 места на 1 тысячу населения (в частности, в Киеве — 6, в Москве — 7,5)», — говорит Юрий Натычко.