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Французский премиум и не только. Власти Минска ожидают приход новых гостиничных брендов
24.01.2017 18:57 — Новости Общества | Tut.by
К 2020 году в столице хотят увеличить гостиничную сеть до 60 объектов, а также ожидают прихода на рынок новых брендов — Sofitel и Amara Hotel. Об этом пишет агентство «
Начальник Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко говорит, что сейчас в Минске функционируют 49 гостиниц и 6 хостелов. Это 5,8 тысяч номеров, рассчитанных на 10,5 тысяч мест. К 2020 году гостиничную сеть столицы собираются увеличить до 60 объектов на 14 тысяч мест.
По словам чиновника, в будущем в Минске ожидается появление отелей Novotel, Mercure, Sofitel и Amara Hotel. Возведением первых двух гостиниц из группы Accor
Так, Sofitel — это сеть премиальных французских отелей, входящая в ту же французскую группу Accor. Переговоры о ее возможном
А вот многофункциональный комплекс с названием Amara Hotel
«В Минске реализуется 12 проектов по строительству многофункциональных комплексов с гостиницами на 3,7 тысячи мест. Сейчас на 1 тысячу жителей города приходится 5,2 гостиничных места. К 2020 году этот показатель должен увеличиться до 7. При этом аналогичный показатель в столицах стран-соседок варьируется от 6 до 7,5 места на 1 тысячу населения (в частности, в Киеве — 6, в Москве — 7,5)», — говорит Юрий Натычко.
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Всего же гостиничную сеть хотят увеличить до 60 объектов.
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