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Цефтриаксон: что за лекарство и для чего используется

24.01.2017 19:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв – Sputnik. Антибиотик Цефтриаксон широко применяется медиками при лечении бактериальных инфекций и других схожих заболеваний.

Цефтриаксон: что за лекарство и для чего используется
© Sputnik Алексей Мальгавко
Снова Цефтриаксон: после укола спасали ребенка в Ганцевичах

На минувшей неделе от сочетания препаратов "Цефтриаксон" и "Лидокаин" в ФАП деревни Тюрли Молодечненского района умерла 31-летняя женщина. Спустя два дня 20 января школьник из Борисова попал в реанимацию с анафилактическим шоком после инъекции "Цефтриаксона". Третий случай анафилактического шока произошел в тот же день, в Ганцевичах, однако стало известно о нем только во вторник.

Sputnik изучил инструкцию по применению Цефтриаксона. В Беларуси он продается под разными наименованиями и от разных производителей. В зависимости от дозировки, формы выпуска и бренда препарат продается от рубля до 56 рублей за упаковку. Отпускается препарат строго по рецепту врача.

Согласно инструкции применяется этот антибиотик при бактериальных инфекциях, бактериальном менингите, сепсисе, для лечения инфицированных ран и ожогов, брюшном тифе и сальмонеллезе.

Побочные реакции на Цефтриаксон возможны в виде сыпи, зуда, жара или озноба, а также возможны головная боль, головокружение, тошнота и другие нежелательные реакции.

В субботу 21 января СМИ сообщили о том, что министерство здравоохранения направило в больницы письмо "О приостановлении реализации и медицинского применения лекарственных средств" за подписью заместителя министра здравоохранения Вячеслава Шило, согласно которому в связи с "единичным случаем тяжелой нежелательной реакции" принято решение приостановить медицинское применение двух препаратов производства Борисовского завода медпрепаротов: "порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах "Цефтриаксон" (серия 210215) и раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл "Лидокаина гидрохлорид" (серия 650910)".

 
Теги: Минск
 
 
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