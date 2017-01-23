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Цефтриаксон: что за лекарство и для чего используется
24.01.2017 19:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Антибиотик Цефтриаксон широко применяется медиками при лечении бактериальных инфекций и других схожих заболеваний.
© Sputnik Алексей Мальгавко
На минувшей неделе от сочетания препаратов "Цефтриаксон" и "Лидокаин" в ФАП деревни Тюрли Молодечненского района
Sputnik изучил инструкцию по применению Цефтриаксона. В Беларуси он продается под разными наименованиями и от разных производителей. В зависимости от дозировки, формы выпуска и бренда препарат продается от рубля до 56 рублей за упаковку. Отпускается препарат строго по рецепту врача.
Согласно инструкции применяется этот антибиотик при бактериальных инфекциях, бактериальном менингите, сепсисе, для лечения инфицированных ран и ожогов, брюшном тифе и сальмонеллезе.
Побочные реакции на Цефтриаксон возможны в виде сыпи, зуда, жара или озноба, а также возможны головная боль, головокружение, тошнота и другие нежелательные реакции.
В субботу 21 января СМИ сообщили о том, что министерство здравоохранения направило в больницы письмо "О приостановлении реализации и медицинского применения лекарственных средств" за подписью заместителя министра здравоохранения Вячеслава Шило, согласно которому в связи с "единичным случаем тяжелой нежелательной реакции" принято решение
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Уже три громких случая с аллергической реакцией после употребления антибиотика произошли в Беларуси.
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