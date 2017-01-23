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Кушать дорого: жители Молдовы тратят на продукты половину доходов

24.01.2017 19:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Молдоване тратят на продукты почти половину своих доходов. Это один самых высоких показателей в Европе. Что именно себе могут позволить граждане на среднюю зарплату, выяснила корреспондент «МИР 24» Ирина Глушко.

Многие семьи в Молдове чаще всего для приготовления блюд ничего не покупают в магазине, а пользуются продуктами домашнего производства.

«В нашей семье мы едим здоровую домашнюю еду: баранину, рыбу, курицу. В магазине покупаем только крупы: рис, муку. Много на еду не тратим. Можем купить 20 килограммов баранины и храним в морозильнике», - говорит жительница Чимишлии Анна Присэкару.

По подсчетам социологов, потребительская корзина в Молдове стоит 90 долларов в месяц. На деле этих денег едва ли хватит на еду, так как цены растут.

Семьи, которые живут в городах, всю еду покупают в магазине.

«У нас очень завышены цены на питание. Для того, чтобы содержать семью, недостаточно работать только одному», - рассказал житель Кишинева Денис Иванов.тГлава семейства признался, что на продукты уходит почти половина бюджета - до 200 долларов в месяц.

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Эксперты говорят, жители Молдовы вынуждены тратить почти половину доходов на продукты из-за бедности.

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