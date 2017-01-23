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Кушать дорого: жители Молдовы тратят на продукты половину доходов
24.01.2017 19:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Молдоване тратят на продукты почти половину своих доходов. Это один самых высоких показателей в Европе. Что именно себе могут позволить граждане на среднюю зарплату, выяснила корреспондент «МИР 24» Ирина Глушко.
Многие семьи в Молдове чаще всего для приготовления блюд ничего не покупают в магазине, а пользуются продуктами домашнего производства.
«В нашей семье мы едим здоровую домашнюю еду: баранину, рыбу, курицу. В магазине покупаем только крупы: рис, муку. Много на еду не тратим. Можем купить 20 килограммов баранины и храним в морозильнике», - говорит жительница Чимишлии Анна Присэкару.
По подсчетам социологов,
Семьи, которые живут в городах, всю еду покупают в магазине.
«У нас очень завышены цены на питание. Для того, чтобы содержать семью, недостаточно работать только одному», - рассказал житель Кишинева Денис Иванов.тГлава семейства признался, что на продукты уходит почти половина бюджета - до 200 долларов в месяц.
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