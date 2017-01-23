В Могилеве милиционер, выступающий потерпевшим в деле о драке в больнице, дал в суде 24 января показания, которые отличаются от его показаний во время досудебного следствия.

Напомним, что в настоящее время суд Октябрьского района Могилева рассматривает дело местного жителя Михаила Кириченко, обвиняемого в насилии по отношению к сопровождавшему его 24 октября 2016 года в Могилевскую больницу № 1 (Лавсановскую) сотруднику милиции Николаю Богрову. Обвиняемый, доставленный в больницу машиной скорой помощи из РОВД, где находился как административно задержанный, не признает свою вину и заявляет об избиении его милиционером. Причина всего конфликта — в исчезнувшем удостоверении инвалида. По словам обвиняемого, оно являлось шуточным и он выбросил это удостоверение, взяв его перед этим у сопровождавшего милиционера, «чтобы не смеялись» в приемном покое больницы. На предыдущее заседание сотрудник милиции, проходящий по делу в качестве потерпевшего, не явился, несмотря на полученную им повестку.

«Когда неуважение к суду проявляет сотрудник милиции, это верх неуважения», — заявил сегодня судья Денис Кичигин после объяснений Богрова, что он якобы был должен дежурить ночью и поэтому утром отсыпался.

В ходе допроса пострадавший утверждал, что не избивал Кириченко в туалете, куда последний якобы сам попросился. По словам Николая Богрова, он пошел в туалет вместе с задержанным, чтобы, не привлекая внимание посторонних, наедине с задержанным произвести у него личный досмотр на предмет поиска удостоверения. На вопрос судьи, знает ли сотрудник милиции, что личный досмотр проводится в присутствии понятых, милиционер ответил утвердительно, отметив, что лишь ощупал карманы и осмотрел Кириченко.

Судья усмотрел противоречия в показаниях потерпевшего, данных им следователю, и стал зачитывать материалы дела. Так, в ноябре Богров утверждал, что сам завел Кириченко в туалет и там пару раз ударил по ногам резиновой палкой, требуя вернуть удостоверение. Теперь милиционер категорически отрицает нанесение ударов обвиняемому в туалете. По его словам, это было лишь на улице, куда от него убегал Кириченко.

На вновь просмотренном сегодня видео инцидента в больнице видно, что Богров распыляет газ из баллончика в лицо Кириченко, хотя по инструкции должен делать это в грудь. Милиционер объясняет это случайностью, которая произошла в ходе потасовки. Видеокамера также запечатлела, как Богров наносит удар коленом в пах Кириченко во время разговора с ним. На вопрос судьи, разрешены ли такие удары, внятного ответа не последовало.

Противоречия в показаниях милиционера имелись и в отношении «удостоверения». Так, в показаниях на досудебном следствии Богров утверждал, что в удостоверении не было фотографии Кириченко, а сегодня на суде — что была. В ходе суда он уточнил, что фотография лежала отдельно.

На вопрос судьи, почему не было сообщено об исчезновении удостоверения в дежурную часть, Богров ответил, что хотел все решить сам и мирным путем, но задержанный этому мешал и тем самым нанес телесные повреждения милиционеру в область лица и порвал резинку на куртке.

Судья сообщил о наличии разницы между отмеченными телесными повреждениями у обвиняемого, зафиксированными экспертом, и при доставлении Кириченко в тюрьму № 4, где он содержится под стражей с октября прошлого года. На следующее заседание 3 февраля вызваны сотрудники департамента охраны и судмедэксперт.