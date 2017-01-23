В Республике Беларусь лось выскочил на дорогу прямо перед движущимся на большой скорости автомобилем. Столкновения чудом удалось избежать, а кадры с видеорегистратора набирают все больше просмотров в интернете, передает «МИР 24».

Инцидент произошел в Брестской области. По съемке можно судить, что автомобиль двигался на довольно высокой скорости. Все решили доли секунды.