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Доли секунды решили судьбу выскочившего на дорогу лося

24.01.2017 21:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Республике Беларусь лось выскочил на дорогу прямо перед движущимся на большой скорости автомобилем. Столкновения чудом удалось избежать, а кадры с видеорегистратора набирают все больше просмотров в интернете, передает «МИР 24».

Инцидент произошел в Брестской области. По съемке можно судить, что автомобиль двигался на довольно высокой скорости. Все решили доли секунды.

 
 
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Инцидент произошел в Брестской области.

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