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В Гродно бывший оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми подозревается в получении взяток

24.01.2017 20:52 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 января. Управлением Следственного комитета по Гродненской области по материалам службы собственной безопасности МВД и УБЭП УВД Гродненского облисполкома возбуждено несколько уголовных дел за получение взятки и покушение на получение взятки в отношении жителя Гродно 1993 года рождения.

Как сообщает УВД, до 27 сентября 2016 года подозреваемый проходил службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми отдела внутренних дел администрации Ленинского района Гродно.

Согласно предварительной информации, он выявлял факты распространения гражданами порнографических материалов в интернете, а затем требовал взятки за непривлечение виновных к уголовной ответственности.

Так, злоупотребляя своими служебными полномочиями, в августе 2016 года сотрудник милиции получил 250 долларов США и 135 евро от жительницы Гродно, в сентябре требовал от другой девушки еще 400 долларов США.

"Осознавая неизбежность привлечения к установленной законом ответственности, оперуполномоченный предпринял попытку уволиться из органов внутренних дел по собственному желанию, однако был уволен по отрицательным мотивам", — говорится в сообщении УВД.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 24 января. Управлением Следственного комитета по Гродненской области по материалам службы собственной безопасности МВД и УБЭП УВД Гродненского...

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