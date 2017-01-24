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Перекрыт канал поставки в Минск гашиша
24.01.2017 20:48 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 января. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска перекрыли канал поставки опасных наркотических средств из России в Беларусь.
Как сообщили в райуправлении милиции, с наркотиками задержан гражданин РФ 1993 года рождения. Срочная экспертиза изъятого спрессованного вещества растительного происхождения, проведенная Госкомитетом судебных экспертиз, установила, что данное вещество — гашиш.
При себе на момент задержания и в ходе осмотра по месту временного жительства в Минске у молодого человека было обнаружено и изъято более 500 г гашиша, электронные весы, множество пустых полимерных пакетов, несколько рулонов скотча.
Также установлено, что задержанный россиянин с сентября 2016 года осуществлял на территории города Минска "закладки" с наркотическими средствами для одного из интернет-магазинов.
В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 января. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска перекрыли канал поставки опасных наркотических...
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