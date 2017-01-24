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На участке Полоцкого погранотряда задержаны вьетнамские нелегалы
24.01.2017 20:46 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 января. Полоцкие пограничники задержали группу незаконных мигрантов.
Как сообщает Государственный пограничный комитет, вечером 19 января полоцким пограничникам поступила оперативная информация о том, что вблизи населенного пункта Игналино в направлении госграницы движется группа неизвестных. В ходе осмотра местности в 12 километрах от государственного рубежа тревожная группа погранотряда обнаружила следы, ведущие в лесной массив.
Затем в 5 километрах от госграницы был задержан 22-летний житель Чечни, проводник семерых граждан Вьетнама. Они собирались незаконно пересечь границу с целью поиска лучших условий жизни в странах Евросоюза.
В отношении иностранцев начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП (незаконное пересечение госграницы), ст. 23.30 КоАП (нарушение пограничного режима) и ст. 23.35 КоАП (нарушение правил пребывания).
Максимальные санкции статей предусматривают депортацию и наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
Предварительно известно, что один из задержанных граждан Вьетнама ранее имел проблемы с белорусским законодательством, за что и был депортирован. Однако срок запрета въезда в Беларусь у него не прошел. Теперь помимо административной ответственности ему грозит уголовная.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 января. Полоцкие пограничники задержали группу незаконных мигрантов. Как сообщает Государственный пограничный комитет, вечером 19 января полоцким...
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