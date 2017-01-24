﻿﻿ На участке Полоцкого погранотряда задержаны вьетнамские нелегалы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На участке Полоцкого погранотряда задержаны вьетнамские нелегалы

24.01.2017 20:46 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 24 января. Полоцкие пограничники задержали группу незаконных мигрантов.

Как сообщает Государственный пограничный комитет, вечером 19 января полоцким пограничникам поступила оперативная информация о том, что вблизи населенного пункта Игналино в направлении госграницы движется группа неизвестных. В ходе осмотра местности в 12 километрах от государственного рубежа тревожная группа погранотряда обнаружила следы, ведущие в лесной массив.

Затем в 5 километрах от госграницы был задержан 22-летний житель Чечни, проводник семерых граждан Вьетнама. Они собирались незаконно пересечь границу с целью поиска лучших условий жизни в странах Евросоюза.

В отношении иностранцев начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП (незаконное пересечение госграницы), ст. 23.30 КоАП (нарушение пограничного режима) и ст. 23.35 КоАП (нарушение правил пребывания).

Максимальные санкции статей предусматривают депортацию и наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Предварительно известно, что один из задержанных граждан Вьетнама ранее имел проблемы с белорусским законодательством, за что и был депортирован. Однако срок запрета въезда в Беларусь у него не прошел. Теперь помимо административной ответственности ему грозит уголовная.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 января. Полоцкие пограничники задержали группу незаконных мигрантов. Как сообщает Государственный пограничный комитет, вечером 19 января полоцким...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко требует искоренить «серые» схемы продажи древесины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика