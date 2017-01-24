Новости для тех, кто не мыслит себе утренней чашки кофе без утреннего же перекура: с 1 февраля дорожают сигареты. Хорошо бы это подтолкнуло белорусов к ЗОЖ, но, боимся, будет, как в анекдоте: «Папа, теперь ты будешь меньше курить?» — «Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть».
ВАЖНОЕ
Третий случай за неделю: в стране зафиксирован еще один анафилактический шок после укола цефтриаксона и лидокаина — в Ганцевичской больнице спасали 12-летнюю девочку.
Наша средняя зарплата в декабре превысила 400 долларов. Кстати, наконец она выросла — до этого падала три месяца подряд. Правительство утвердило план, с помощью которого будет достигать роста реальных денежных доходов. Почти десяток пунктов касаются доходов белорусов и того, за счет чего они должны увеличиться. Сразу отметим, что ни слова про «по пятьсот», которые были анонсированы президентом в качестве ориентира на 2017 год, в документе нет. Нет и других цифровых показателей по росту реальных доходов белорусов.
Скоро могут перестать выдавать льготные кредиты на жилье. Сейчас на 1−5-процентные кредиты могут претендовать 15 категорий очередников, но из массовых — многодетные, семьи с детьми-инвалидами, работники силовых ведомств. Какую из категорий предлагают «оптимизировать», можно только гадать. Что еще планируется изменить в сфере недвижимости — в нашей заметке.
Президент встретился с министром внутренних дел Игорем Шуневичем. Серьезно обсуждали оптимизацию милиции. Хорошо работать милиционерам оказалось невыгодно: «Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению», — сделал вывод Александр Лукашенко. Сэкономленные за счет этого средства останутся милиции. «Все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю», пообещал президент. Количество сотрудников планируют сократить в тихих и спокойных городах.
После отмены дисквалификации мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ главный тренер команды заявил, что спортсмены ожидают справедливого наказания виновных. «Цену отобранной мечты невозможно определить. Каждый спортсмен на Новый год загадывает себе олимпийский подиум, а у нас все это отобрали… Они думали, что мы — страна Гондурас, и все это проглотим».
Разобрались, что изменит запрет на поборы в школе. Как теперь ребенку заплатить за питание? И как родителям по новым правилам купить в школу воду? Если коротко, то теперь туалетную бумагу для школьников будет выбирать управление образования по принципу «какая дешевле» — и родители никак не смогут на это повлиять.
Жильцы двух домов в Брестемогут остаться без квартир, купленных шесть лет назад: когда-то «нахимичил» застройщик — а теперь людей по суду лишают недвижимости. REALTY.TUT.BY разбирался, как можно, добросовестно оплатив жилье, оказаться через несколько лет в суде, а потом — и на улице.
Pornhub поделился данными о новых предпочтениях белорусов. Не будем ничего от вас скрывать: вот здесь можно узнать, видео из какого раздела чаще всего просматривали белорусские пользователи.
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
У нас есть очень интересное интервью — с первым руководителем Украины Леонидом Кравчуком. С момента обретения независимости в Украине сменилось пять президентов. Мы спросили Леонида Макаровича, почему наши соседи так часто меняют власть, чем могут закончиться сегодняшние конфликты и какой будет Украина еще через 25 лет.
Посмотрите, как изменилось население Беларуси за последние 120 лет. Жителей страны пересчитывали десять раз. Впервые это произошло в 1897 году. Тогда современная территория Беларуси входила в состав Российской империи, и в пяти западных губерниях — Виленской, Минской, Гродненской, Витебской и Могилевской — проживало 6 млн 673 тысячи человек. Много интересных цифр!
Наш обозреватель Александр Заяц порассуждал об альтернативе российской нефти: помните, президент сказал, что сокращение поставок должно быть замещено другими вариантами? «В России, как представляется, ехидно подумали „ну, попробуйте“. Белорусские профильные чиновники не спешат рапортовать о большой экономической целесообразности. Так стоит ли тогда в принципе огород городить?», — задумался автор.
Продолжаем изучать рассекреченные документы ЦРУ. Из них становится ясно, что агенты американской разведки в СССР подробно докладывали в том числе и про Минск. Главным образом о заводах, дорогах и военных объектах, расположенных в городе, но изредка в отчетах встречаются и наблюдения за повседневной жизнью. Собрали самые интересные.
Вот очень крутая история о двух парнях из Минска, которые улетели в Латинскую Америку и снимают там короткие документальные фильмы. Интересные вещи рассказывают: «Чаще всего географические познания людей заканчиваются представлением, что в мире существуют две страны — страна их проживания и США». Даже о России не слышали, представляете?
Появился новый ролик для иностранных туристов. Акцент в нем сделан именно на туристическом потенциале Беларуси: на качественных дорогах, красивой природе (реки, озера), богатом животном мире (разумеется, не обошлось без зубров), архитектурных памятниках (Несвижском дворце и Мирском замке, дворцах в Коссово и в Ружанах) и улыбчивых официантах.
Наши читатели пообщались с Ксенией Жук и Артемом Лукьяненко из NAVIBAND, которые представят Беларусь на «Евровидении»: ребята рассказали, как им советуют изменить песню и поведение на сцене, и почему они не станут этого делать.
Студенты, вы помните, что сегодня ваш праздник — Татьянин день? Поздравляем! Это же отличный повод повеселиться. Мы собрали для вас самые горячие столичные вечеринки ночи — но напоминаем про фейс-контроль «18+». И бонусом — 5 больших скидок для студентов.
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