Доброе утро!

Новости для тех, кто не мыслит себе утренней чашки кофе без утреннего же перекура: с 1 февраля дорожают сигареты . Хорошо бы это подтолкнуло белорусов к ЗОЖ, но, боимся, будет, как в анекдоте: «Папа, теперь ты будешь меньше курить?» — «Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть».





ВАЖНОЕ

Третий случай за неделю: в стране зафиксирован еще один анафилактический шок после укола цефтриаксона и лидокаина — в Ганцевичской больнице спасали 12-летнюю девочку.

Наша средняя зарплата в декабре превысила 400 долларов. Кстати, наконец она выросла — до этого падала три месяца подряд. Правительство утвердило план, с помощью которого будет достигать роста реальных денежных доходов . Почти десяток пунктов касаются доходов белорусов и того, за счет чего они должны увеличиться. Сразу отметим, что ни слова про «по пятьсот», которые были анонсированы президентом в качестве ориентира на 2017 год, в документе нет. Нет и других цифровых показателей по росту реальных доходов белорусов.

Скоро могут перестать выдавать льготные кредиты на жилье. Сейчас на 1−5-процентные кредиты могут претендовать 15 категорий очередников, но из массовых — многодетные, семьи с детьми-инвалидами, работники силовых ведомств. Какую из категорий предлагают «оптимизировать», можно только гадать. Что еще планируется изменить в сфере недвижимости — в нашей заметке .

Президент встретился с министром внутренних дел Игорем Шуневичем. Серьезно обсуждали оптимизацию милиции . Хорошо работать милиционерам оказалось невыгодно: «Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению», — сделал вывод Александр Лукашенко. Сэкономленные за счет этого средства останутся милиции. «Все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю», пообещал президент. Количество сотрудников планируют сократить в тихих и спокойных городах .

Также Александр Лукашенко вчера заслушал доклад по вопросам реализации на экспорт круглых лесоматериалов и потребовал переложить миллионы долларов из карманов серых торговцев древесиной в бюджет . «Почему они еще у них в карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере?»

Минское «Динамо» после поражения от рижских одноклубников одолело дома екатеринбургский «Автомобилист» — вот вам эмоции болельщиков в ярких фото. А президент снова раскритиковал выступление команды в КХЛ: «Стыдно смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа».





В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар» . Максимальное количество номинаций — 14 — получил мюзикл « Ла-Ла Ленд », повторив тем самым рекорд «Титаника».

ПОПУЛЯРНОЕ

После отмены дисквалификации мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ главный тренер команды заявил, что спортсмены ожидают справедливого наказания виновных . «Цену отобранной мечты невозможно определить. Каждый спортсмен на Новый год загадывает себе олимпийский подиум, а у нас все это отобрали… Они думали, что мы — страна Гондурас, и все это проглотим».

Разобрались, что изменит запрет на поборы в школе . Как теперь ребенку заплатить за питание? И как родителям по новым правилам купить в школу воду? Если коротко, то теперь туалетную бумагу для школьников будет выбирать управление образования по принципу «какая дешевле» — и родители никак не смогут на это повлиять.

В Силичах лыжник получил смертельную травму , катаясь в сноу-парке. Его друг уверен: в горнолыжном центре нет условий, чтобы быстро госпитализировать пострадавшего, но руководство курорта эти обвинения отрицает.

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Посмотрите, как изменилось население Беларуси за последние 120 лет. Жителей страны пересчитывали десять раз. Впервые это произошло в 1897 году. Тогда современная территория Беларуси входила в состав Российской империи, и в пяти западных губерниях — Виленской, Минской, Гродненской, Витебской и Могилевской — проживало 6 млн 673 тысячи человек. Много интересных цифр!

Наш обозреватель Александр Заяц порассуждал об альтернативе российской нефти : помните, президент сказал , что сокращение поставок должно быть замещено другими вариантами? «В России, как представляется, ехидно подумали „ну, попробуйте“. Белорусские профильные чиновники не спешат рапортовать о большой экономической целесообразности. Так стоит ли тогда в принципе огород городить?», — задумался автор.

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Помните нехорошего человека, который украл у ребенка мяч в Футбольном манеже? Его пока так и не нашли. Да и уголовное наказание ему не грозит: стоимость похищенного чуть-чуть не дотянула до 2 базовых. Даже немного жаль.





Все новости вторника, 24 января

Студенты, вы помните, что сегодня ваш праздник — Татьянин день? Поздравляем! Это же отличный повод повеселиться. Мы собрали для вас самые горячие столичные вечеринки ночи — но напоминаем про фейс-контроль «18+». И бонусом — 5 больших скидок для студентов.

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