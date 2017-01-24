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Татьяны Вилейки рассказали о своём имени

25.01.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Что объединяет всех этих улыбчивых вилейчанок на фото? Красота – бесспорно. А ещё – одно на всех имя. Оно есть в разных языках: в английском звучит как Татиана, на китайском – Та-цзы-яна, на японском – Татиана, на украинском – Тетяна. Сегодня, 25 января, поздравляют всех обладательниц имени Татьяна. «Устроительница», учредительница», «ставленница» – именно так оно расшифровывается. Соответствует ли это реальности? Об этом и не только рассказали мои собеседницы накануне праздника. И вот что получилось.

ТАТЬЯНА АНОСОВИЧ:


– К моменту моего рождения у родителей была договорённость: если родится мальчик – имя выбирает папа, а если девочка – мама. Мама назвала меня Татьяна, и я ей благодарна за это. Имя полностью отражает мой характер, в этом убеждалась не раз, я его люблю.

ТАТЬЯНА СОРОКО:


– Свой день рождения я отмечаю 30 января – после Татьяниного дня. Этот праздник, конечно, считаю своим, а само имя очень нравится. Его для меня выбрала мама, хотя бабушке очень хотелось назвать внучку Тамарой.

ТАТЬЯНА РУСЕЦКАЯ:


– Я очень люблю своё имя, можно сказать, обожаю (улыбается Татьяна Петровна), по жизни оно – моё. Да и семья может это подтвердить. Ведь для домочадцев моё слово много значит, они всегда ко мне прислушиваются. Настоящая «устроительница»! 25 января я стараюсь сходить в церковь, исповедаться, причаститься, поставить свечку своей покровительнице – великомученице Татиане.

ТАТЬЯНА МАКЕЙ:

– Жить со своим именем мне комфортно, о другом никогда не мечтала. Мне кажется, оно мне полностью подходит. Кроме того, очень благозвучное. Приятно, что в январе с именинами всегда поздравляют и родные, и друзья.

ТАТЬЯНА РУСЕЦКАЯ:


– Свой день рождения я праздную в апреле, но родные и друзья всегда меня поздравляют с Татьяниным днём, дарят подарки. Такое внимание очень приятно. Поднимается настроение, улыбаешься. Другого имени для себя даже не представляю – оно для меня родное. А в этом году праздник для меня имеет особое значение – так сложилось, что в субботу я вышла замуж. Поэтому именины отпраздную в статусе супруги.

Безусловно, имя человека в чём-то определяет черты характера и судьбу. Но жизнь на то и жизнь со всеми её неслучайными случайностями, событиями и условиями, чтобы вносить свои коррективы в эту матрицу. «Счастье человека в его руках» – так говорят неспроста. И это правило действует не только для нас, Татьян.

Татьяна ШЕРШНЁВА.
Фото автора и из архива участников опроса

 
 
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Что объединяет всех этих улыбчивых вилейчанок на фото? Красота – бесспорно. А ещё – одно на всех имя. Оно есть в разных языках: в английском звучит как Татиана, на...

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