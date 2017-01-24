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Татьяны Вилейки рассказали о своём имени
25.01.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)
Что объединяет всех этих улыбчивых вилейчанок на фото? Красота – бесспорно. А ещё – одно на всех имя. Оно есть в разных языках: в английском звучит как Татиана, на китайском – Та-цзы-яна, на японском – Татиана, на украинском – Тетяна. Сегодня, 25 января, поздравляют всех обладательниц имени Татьяна. «Устроительница», учредительница», «ставленница» – именно так оно расшифровывается. Соответствует ли это реальности? Об этом и не только рассказали мои собеседницы накануне праздника. И вот что получилось.
ТАТЬЯНА АНОСОВИЧ:
ТАТЬЯНА СОРОКО:
ТАТЬЯНА РУСЕЦКАЯ:
ТАТЬЯНА МАКЕЙ:
– Жить со своим именем мне комфортно, о другом никогда не мечтала. Мне кажется, оно мне полностью подходит. Кроме того, очень благозвучное. Приятно, что в январе с именинами всегда поздравляют и родные, и друзья.
ТАТЬЯНА РУСЕЦКАЯ:
Безусловно, имя человека в чём-то определяет черты характера и судьбу. Но жизнь на то и жизнь со всеми её неслучайными случайностями, событиями и условиями, чтобы вносить свои коррективы в эту матрицу. «Счастье человека в его руках» – так говорят неспроста. И это правило действует не только для нас, Татьян.
Татьяна ШЕРШНЁВА.
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Что объединяет всех этих улыбчивых вилейчанок на фото? Красота – бесспорно. А ещё – одно на всех имя. Оно есть в разных языках: в английском звучит как Татиана, на...
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