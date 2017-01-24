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Около 300 млн рублей выделят на подготовку Бреста к 1000-летию

25.01.2017 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Финансовая милиция возьмет на контроль расходование средств, предусмотренных планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия Бреста, сообщил во время брифинга начальник управления Департамента финансовых расследований КГК Брестской области Юрий Демко, передает корреспондент БЕЛТА.


«Один из самых актуальных и требующий действенного вмешательства и решения вопрос связан с контролем за расходованием бюджетов всех уровней. Для Бреста это особенно актуально в виду подготовки города к тысячелетнему юбилею. На эти цели выделены очень серьезные бюджетные средства. Будем ближайшие три года смотреть за тем, как будет строиться Западный обход, автовокзал, футбольный манеж, другие объекты, которые включены в программу. Здесь нам предстоит серьезная и ответственная работа. Никаких необоснованных схем с привлечением посредников быть не должно», — сказал Юрий Демко.

Он отметил, что работа органов финансовых расследований будет носить упреждающий характер.

«Мы будем сопровождать эти процессы: смотреть, кто будет участвовать в строительно-монтажных работах, какие подрядчики, как будет бюджет распределяться. Работа будет носить упреждающий характер. Я думаю, что таким образом будет иметь место должная и своевременная профилактика. Главное, чтобы все было прозрачно и понятно», — подчеркнул начальник управления.

В ближайшие три года на подготовку Бреста к тысячелетию планируется направить около 300 миллионов рублей. Такая сумма предусмотрена планом мероприятий, утвержденным специальным распоряжением Президента № 142 рп от 25 августа «О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста».

План состоит из 34 пунктов и включает в себя развитие города по разным направлениям, строительство новых и завершение уже начатых инфраструктурных объектов. Весь объем финансирования составляет 289,6 миллионов рублей. В том числе из бюджета Брестской области на подготовку к юбилею областного центра планируется направить 222,8 миллиона рублей, из республиканского бюджета — около 52 миллионов рублей.

 
Теги: Брест
 
 
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В ближайшие три года на подготовку Бреста к тысячелетию планируется направить около 300 миллионов рублей.

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