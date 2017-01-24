24 января в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья прошел круглый стол, посвященный профилактике суицидов. В обсуждении проблемы приняли участие психолог, специалисты по детской психиатрии, наркологии, представители управления внутренних дел, образования, церкви, пишет "Брестская газета".

Было отмечено, что сегодня нет методов, которые могли бы со 100-процентной точностью предупредить суицид. Зато есть множество факторов риска и причин, которые его провоцируют. Обсуждались ситуация в целом и меры, которые необходимо предпринять на всех уровнях для повышения эффективности профилактических мероприятий, экстренной реакции на неутешительную статистику.

Как сообщила главный внештатный детский психиатр Брестской области Надежда Трофимчук, наблюдается рост по подростковому суицидальному поведению. Она отметила, что, по данным Следственного комитета, в 2016 году в области произошли 5 подростковых суицидов, по которым дела уже закрыты. По 3 случаям следствие еще ведется.

«Также имели место 45 парасуицидальных попыток, — дополнила она. — По сравнению с прошлыми годами произошло увеличение на 10 случаев».

Как и прежде, среди причин суицидального поведения подростков на первом месте находится семейное неблагополучие: нарушение детско-родительских взаимоотношений, конфликты с родителями и родственниками. На втором — межличностные проблемы, такие как неразделенная любовь, неумение подростков переживать разрывы или ссоры. На третьем стоят школьные проблемы: конфликты с одноклассниками, сверстниками, учителями, переживания из-за неуспехов в учебе, из-за непринятия и травли в классе.

«Эти факторы являются доминирующими в силу того, что ребенок включен в три таких важных сообщества, как семья, школа и микросоциум, и они определяют все его существование, — подчеркнула Надежда Трофимчук. — Обращаемость к специалистам высокая, но хотелось бы, чтобы она продолжала расти и дальше. Есть необходимость в ведении работы в этом направлении, чтобы стало очевидным, что психологическая и психиатрическая помощь — это возможность противостоять мощным разрушительным факторам, подрывающим адаптацию, созревание личности подростков».

По словам специалиста, за минувший год подростки 8 тысяч раз посетили детских психиатров. Из числа обратившихся 700 детей проходили лечение в дневном стационаре. До 10% из них находились в суицидоопасном состоянии: в депрессии или в трудной жизненной ситуации из-за семейных проблем.