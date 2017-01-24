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Брачный аферист уговорил жительницу Витебска продать квартиру и уехал с ее деньгами

25.01.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель юго-восточной Европы размещал на сайтах знакомств анкеты и общался с одинокими женщинами. Однажды познакомился с витеблянкой. Новый знакомый убеждал: у него серьезные намерения создать семью и официально оформить отношения.

Спустя некоторое время мужчина рассказал белоруске о том, что у него возникли финансовые проблемы, и начал просить у нее денег, обещая все вернуть, как только встанет на ноги. Виртуальная подруга перечислила ему свои сбережения, а позже спонсировала его визит в Беларусь.

Пара начала жить вместе. Периодически напоминая женщине о «финансовых затруднениях», мужчина уговорил ее обменять двухкомнатную квартиру на «однушку» с доплатой. Все деньги от сделки белоруска передала возлюбленному.

Вскоре мужчина уехал на родину и оборвал все связи. Чуть позже в соцсети потерпевшая увидела его фото с семьей. Поняв, что стала жертвой брачного афериста, заявила в милицию.

— Мошеннические схемы с имуществом разнообразны, здесь все зависит от конечной цели злоумышленника: деньги, драгоценности, недвижимость. Те, кто играет по-крупному, иногда регистрируют отношения в загсе, чтобы завладеть квартирой или наследством, — отметил прокурор отдела по надзору за дознанием прокуратуры области Евгений Кржисинский.

Ущерб, причиненный иностранцем, составил свыше тысячи рублей. Прокуратура области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: знакомства
 
 
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Ущерб, причиненный иностранцем, составил свыше тысячи рублей. Прокуратура области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо...

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