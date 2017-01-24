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Пропавшая после посещения ТЦ "Силуэт" девушка нашлась, она в больнице

25.01.2017 08:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Пропавшая после посещения минского торгового центра "Силуэт" жительница города Фаниполя (Минский район) найдена, сообщили Sputnik поисково-спасательном отряде "Ангел".

Пропавшая после посещения ТЦ "Силуэт" девушка нашлась, она в больнице
© Sputnik/
Жительница Фаниполя пропала в Минске после посещения ТЦ

Женщина пропала в воскресенье 22 января, в последний раз она была в ТЦ, откуда ушла в неизвестном направлении. 

"Евдокищенко Ольга найдена, жива! Благодарим мужчину по имени Дмитрий, который сообщил о местонахождении девушки и принял все необходимые меры по оказанию помощи", – сообщили в отряде.

По информации "Ангела", в настоящее время девушка находится в больнице. 

Подробностей обнаружения пропавшей в отряде традиционно не раскрывают. Ранее в ПСО сообщили, что жительницу Фаниполя разыскивали не только волонтеры, но и сотрудники правоохранительных органов.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушку нашел мужчина, он сообщил о ней в ПСО "Ангел" и принял меры по оказанию ей помощи.

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