МИНСК, 25 янв – Sputnik. Пропавшая после посещения минского торгового центра "Силуэт" жительница города Фаниполя (Минский район) найдена, сообщили Sputnik поисково-спасательном отряде "Ангел".

Женщина пропала в воскресенье 22 января, в последний раз она была в ТЦ, откуда ушла в неизвестном направлении.

"Евдокищенко Ольга найдена, жива! Благодарим мужчину по имени Дмитрий, который сообщил о местонахождении девушки и принял все необходимые меры по оказанию помощи", – сообщили в отряде.

По информации "Ангела", в настоящее время девушка находится в больнице.

Подробностей обнаружения пропавшей в отряде традиционно не раскрывают. Ранее в ПСО сообщили, что жительницу Фаниполя разыскивали не только волонтеры, но и сотрудники правоохранительных органов.