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Ускоренное изготовление паспорта подорожало – до 23 рублей
25.01.2017 09:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Внесены изменения в порядок и стоимость изготовления паспортов граждан республики Беларусь: за срочное изготовление документа нужно будет заплатить 2 базовые величины, за ускоренное — одну.
© Sputnik / Виктор Толочко
Соответствующие нормы предусмотрены указом президента от 20 января № 21, которым внесены изменения в указ №200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан". Докуент был опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале.
Так, предусмотрено, что ускоренное оформление паспорта (срок изготовления – 2 недели) будет стоить не 0,5 базовой величины (11,5 рубля), а одну базовую (23 рубля), независимо от того, в каком случае выдается паспорт – впервые, при утере, обмене и т.п.
Изменениями также предусмотрена плата за ускоренное изготовление документа (в течение 7 дней со дня подачи заявления) – 2 базовые величины (46 рублей).
Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
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Паспорт в срочном порядке можно будет получить за 46 рублей и через неделю после подачи заявления.
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