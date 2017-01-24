МИНСК, 25 янв – Sputnik. Внесены изменения в порядок и стоимость изготовления паспортов граждан республики Беларусь: за срочное изготовление документа нужно будет заплатить 2 базовые величины, за ускоренное — одну.



© Sputnik / Виктор Толочко Средняя зарплата в Беларуси резко выросла – до 801 рубля

Соответствующие нормы предусмотрены указом президента от 20 января № 21, которым внесены изменения в указ №200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан". Докуент был опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Так, предусмотрено, что ускоренное оформление паспорта (срок изготовления – 2 недели) будет стоить не 0,5 базовой величины (11,5 рубля), а одну базовую (23 рубля), независимо от того, в каком случае выдается паспорт – впервые, при утере, обмене и т.п.

Изменениями также предусмотрена плата за ускоренное изготовление документа (в течение 7 дней со дня подачи заявления) – 2 базовые величины (46 рублей).

Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.