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Детский центр для инвалидов в ОАЭ оштрафовали за визит Ким Кардашьян

25.01.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Центр для детей-инвалидов Rashid Centre (Дубай) был оштрафован Министерством общественного развития ОАЭ за несогласованный с ведомством прием звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщило издание Khaleej Times.

Министерство руководствуется набором критериев для одобрения какой-либо деятельности в соответствии с традициями и обычаями страны. Как сообщает издание, в министерстве создана специальная комиссия, которая занимается расследованием этой ситуации.

Кардашьян во время визита в Дубай на прошлой неделе встретилась с детьми из Rashid Paediatric Therapy Centre и привезла им футболки со своим изображением.

По предварительной информации, центру не хватило времени, чтобы заранее проинформировать министерство о ее визите, так как Кардашьян попросила руководство не сообщать СМИ о приезде.

Тем не менее центр был обязан согласовать фотографирование детей с Кардашьян, в частности, в футболках, которые она презентовала. По словам представителей министерства, согласование является одной из мер защиты частной жизни детей-постояльцев центра.

Согласно закону в Дубае реабилитационным центрам и неправительственным организациям запрещено получать благотворительные взносы в любой форме.

Перед подобными визитами, связанными со взносами или имеющими освещение в СМИ, эти организации должны заблаговременно получить письменное одобрение со стороны властей. По словам представителей министерства, они бы не согласовали подобный визит в случае обращения к ним центра, так как он не соответствует "традициям и обычаям ОАЭ".

Видео с Ким Кардашьян в детском центре было опубликовано в Facebook. Также Кардашьян опубликовала твит о своем посещении педиатрического центра в своем Twitter.

Информация о величине штрафа не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно закону в Дубае реабилитационным центрам и неправительственным организациям запрещено получать благотворительные взносы в любой форме.

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