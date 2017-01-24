Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресекли деятельность международного канала по поставке кокаина, экстази и гашиша в Беларусь. При задержании у злоумышленников изъята крупная партия наркотиков и картина известного русского художника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба МВД

В конце прошлого года оперативники получили информацию о группировке, которая организовала поставку наркотиков и психотропов из России в Беларусь. Стало известно, что в январе 2017 года ожидается поставка очередной партии наркотиков из России, а в Москву из Беларуси отправят неустановленную дорогостоящую картину.

Задержание наркоторговцев состоялось 16 января. В гараже, который арендовал организатор этого криминального бизнеса — 36-летний житель агрогородка Ждановичи, обнаружены и изъяты 552 таблеток экстази, почти 250 г кокаина и свыше 300 г гашиша.



Фото: пресс-служба МВД

В автомобиле курьеров оперативники обнаружили картину. Осмотрев ее, сотрудники наркоконтроля обратили внимание на надпись «И. Шишкин. 1897 г.». Предположив, что это может быть подлинник, проверили все поступавшие ориентировки и направили запрос в Интерпол.

«Подозрения подтвердились. Картина художника Шишкина И.И. „Лес. Ели“ (1897 год, холст, масло, размер 60×82 см) была похищена в 2013 году неизвестными лицами из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области России. Тогда в результате разбойного нападения вместе с указанной картиной были похищены работы художников Константина Коровина („Рыболов“) и Станислава Жуковского („Первый снег“)», — рассказали в МВД.



Фото: пресс-служба МВД

По предварительной информации, картину «Лес. Ели» привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась. До этого она неоднократно выставлялась на нелегальных интернет-аукционах. А буквально на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву и продано там гражданину одной из стран Евросоюза за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.

По оценкам специалистов, стоимость данной картины на аукционах может достигать 2 млн долларов США, но поскольку легально сбыть картину невозможно, преступники готовы были продать ее за сумму, намного ниже реальной.

В отношении наркоторговцев возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь, специалисты которой предварительно признали ее подлинность.