МИНСК, 25 янв — Sputnik. Российско-израильский блогер Александр Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, сообщили в Мингорсуде.

"Жалоба Лапшина поступила в Минский городской суд", — сообщила Sputnik в среду помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

По ее словам, она будет рассматриваться 26 января в Минском городском суде в 14:00, но в закрытом судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.516 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси.

Как сообщили спутник источники, знакомые с ситуацией, связанной с задержанием Лапшина, его защищают израильские и российские адвокаты.

В соответствии с белорусским законодательствам, он также может обратиться с жалобой в Верховный суд Беларуси.

Ранее сообщалось, что блогер направил письмо с извинениями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву , с такой же просьбой обратилась к главе государства и мать блогера, проживающая в Израиле.

Александр Лапшин был задержан в Беларуси в конце 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений — в частности посещение Нагорного Карабаха. Сейчас Лапшин ждет экстрадиции.