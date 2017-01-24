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Новый случай анафилактического шока от укола цефтриаксона и лидокаина — в Ганцевичах врачи спасли 12-летнюю девочку
25.01.2017 08:15 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 января. Новый случай анафилактического шока, который развился после введения цефтриаксона и лидокаина, зафиксирован в Беларуси. В Ганцевичах (Брестская область) в реанимацию местной больницы 20 января была доставлена 12-летняя девочка, сообщает
Лекарство девочке, которая заболела гнойной ангиной, ввела ее мать. Она же и вызвала скорую помощь. Медики оперативно оказали пострадавшей помощь. В настоящее время ее жизнь вне опасности.
Таким образом, это третий подобный случай за полторы недели.
Как ранее сообщалось, 20 января в Борисове 11-летний мальчик был госпитализирован после введения в домашних условиях антибиотика цефтриаксон российского производства, который был куплен не в Беларуси. Через 10 минут после введения препарата, растворенного в 1-процентном лидокаине, у мальчика появились сыпь, головокружение, рвота, он стал терять сознание и задыхаться. Родители отвезли его в больницу, где врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, в том числе искусственную вентиляцию легких. Диагноз — анафилаксия на введение цефтриаксона или лидокаина, анафилактический шок.
Несколькими днями ранее в Беларуси была приостановлена реализация цефтриаксона (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210215) и лидокаина гидрохлорида (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл, серия 50910) производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов". Это произошло после смерти жительницы Молодечненского района 16 января — женщина скончалась после укола антибиотика, ампулу которого принесла с собой в фельдшерско-акушерский пункт. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся лабораторные исследования. Временный запрет на реализацию и применение двух названных лекарственных средств определенных партий будет действовать до выяснения причин, по которым у женщины после инъекции в медпункте развилась "тяжелая нежелательная реакция".
БелаПАН.
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Новый случай анафилактического шока от укола цефтриаксона и лидокаина — в Ганцевичах врачи спасли 12-летнюю девочку
Минск, 25 января. Новый случай анафилактического шока, который развился после введения цефтриаксона и лидокаина, зафиксирован в Беларуси. В Ганцевичах (Брестская...
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