При рассмотрении дела о массовом отравлении угарным газом и гибели людей в Борисове, суд и следствие, настаивая на вине слесарей «Минскоблгаза», не принимают во внимание все причины, приведшие к трагедии. Об этом говорится в комментарии «Минскоблгаза», полученном редакцией TUT.BY.



В суде. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Следствие и суд по каким-то причинам не принимают во внимание то обстоятельство, что одной из важнейших причин гибели людей явилось необеспечение дымовым каналом своих функций, неисправности системы вентиляции (значительное загрязнение вентиляционных решеток), отсутствие притока наружного воздуха и контроля за эксплуатацией вышеуказанных систем, а также использование водонагревателя жильцами в состоянии алкогольного опьянения с грубейшими нарушениями требований по безопасной эксплуатации водонагревателя», — говорится в комментарии.

При этом, по мнению начальника отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковича, трагедии в Борисове можно было избежать, если бы приходившие на вызов слесари УП «Минскоблгаз» качественно выполнили свою работу.

В «Минскоблгазе» отмечают, что все допрошенные специалисты, свидетели и эксперты прямо указали, что при наличии тяги в дымоходе, исправной вентиляции, а также достаточного притока свежего воздуха в квартиру, независимо от выделяемого газовой колонкой угарного газа, дымоход обеспечивал бы его полное удаление без наступления опасных последствий.

«Надеемся, что суд Борисовского района примет во внимание показания о том, что водонагреватель в кв. 4 д. 6 по ул. Днепровской города Борисова эксплуатировался в условиях нарушения сроков обслуживания дымоходов и воздухообмена, наличия четырехскатных зонтов над оголовками дымоходов (что недопустимо), поэтажного смещения на стыке участков дымохода, приведших к опрокидыванию тяги в дымоходе, а также загрязнения вентиляционных решеток, находящихся в прямой причинной связи с произошедшим. При исправной работе дымовых и вентиляционных каналов, все продукты сгорания независимо от концентрации в них угарного газа, не попали бы в помещение», — говорится в комментарии.

В «Минскоблгазе» подчеркивают, что необеспечение коммунальниками своевременной и качественной проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, нарушение сроков и методик их проверки и по сей день является предпосылкой возникновения новых случаев отравления угарным газом при исправных водонагревателях. В частности, 23 ноября 2016 года произошла аналогичная ситуация в квартире № 10 этого дома — «зафиксировано наличие угарного газа вследствие обратной тяги в дымоходе», — говорят газовики.

«Поскольку причина гибели людей не выявлена и не устранена, вынесение обвинительного приговора, как того требует государственный обвинитель, не решает главного — безопасности пользователей газа», — резюмируется в сообщении.

27 января 2016 года в старенькой хрущевке, оборудованной газовыми колонками, в двух квартирах нашли тела сразу шестерых человек. Погибли две семьи — пожилая пара и родители с двумя детьми отравились угарным газом. Проблемы с газовой колонкой были в квартире, где жила семья из четырех человек. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но им сказали: «Все в порядке». Обвиняемые по делу — слесари «Борисовгаза» Алексей Лукаш и Александр Чистяков. Гражданский ответчик — «Миноблгаз», к которому родные погибших предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому.