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Жалоба блогера Лапшина на решение Генпрокуратуры об экстрадиции будет рассмотрена Мингорсудом 26 января
25.01.2017 10:02 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 января. Российско-израильский блогер Александр Лапшин обжаловал в Минском городском суде решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его экстрадиции по запросу Азербайджана.
Как сообщила БелаПАН помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян, жалоба поступила 24 января. Она будет рассмотрена в закрытом режиме (такая процедура предусмотрена УПК) 26 января.
Напомним, решение Генпрокуратуры об экстрадиции Лапшина в Азербайджан было вручено блогеру 18 января. Лапшин содержится в минском СИЗО.
Подруга Лапшина Екатерина сообщила в "Фейсбуке", что 19 января с задержанным встречались адвокаты. По ее информации, решение об экстрадиции подписано заместителем генпрокурора Беларуси Алексеем Стуком. Из документа стала известна формулировка обвинения. Лапшин обвиняется в том, что, "вступив по предварительному сговору в преступную связь с неустановленными лицами и создав организованную преступную группу, в апреле 2011 года и в октябре 2012 года без наличия соответствующих документов, минуя контрольно-пропускные пункты, незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики".
Блогер и путешественник Александр Лапшин, имеющий израильское и российское гражданство, был задержан в Минске 14 декабря по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха.
9 января представитель Генпрокуратуры Азербайджана заявил журналистам, что официальный Баку представил правоохранительным органам Беларуси все документы, необходимые для экстрадиции блогера.
Известно, что МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. Кроме того, Израиль по дипломатическим каналам добивался от Баку прекращения уголовного преследования блогера, сообщали израильские СМИ.
Активное участие в судьбе задержанного блогера принимали представители посольств Израиля в России в Беларуси.
12 января Лапшина в СИЗО посетила заместитель главы дипмиссии Израиля Юлия Рачински-Спиваков. Она сообщила БелаПАН, что задержанный находится в "подавленном состоянии и надеется на скорейшее разрешение ситуации". "Пока речь об освобождении не идет", — сказала представитель посольства, подчеркнув, что дипломаты стараются по мере сил и полномочий не допустить экстрадиции Лапшина в Азербайджан.
13 января с Лапшиным встречались представители консульской службы посольства России. "Никаких претензий к условиям содержания и питанию у него нет", — сообщили БелаПАН в пресс-службе российской дипмиссии. Там также отметили, что российские дипломаты постоянно работают с адвокатами блогера и с посольством Израиля.
17 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против экстрадиции в Азербайджан Лапшина.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Жалоба блогера Лапшина на решение Генпрокуратуры об экстрадиции будет рассмотрена Мингорсудом 26 января
Минск, 25 января. Российско-израильский блогер Александр Лапшин обжаловал в Минском городском суде решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его экстрадиции по...
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