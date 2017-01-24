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В Минске у наркоторговцев изъята похищенная три года назад в России картина известного русского художника

25.01.2017 09:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 января. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси пресекли деятельность международного канала по поставке кокаина, экстази и гашиша в страну. При задержании у преступников была изъята крупная партия наркотиков и картина
русского художника.

Как сообщает МВД Беларуси, в конце прошлого года оперативники ГУНиПТЛ МВД получили информацию о группе лиц, организовавших поставку наркотиков и психотропов из России в Беларусь. К работе были подключены подразделения наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и УВД Миноблисполкома.
Сотрудникам милиции было известно, что в январе ожидается поставка очередной партии наркотиков из России и одновременный возврат в Москву неустановленной дорогостоящей картины.

Задержание при поддержке бойцов спецподразделения МВД "Алмаз" состоялось 16 января, когда наркотики прибыли в Беларусь и было установлено их местонахождение, а также место встречи курьеров, причастных к переправке картины.

В гараже, который арендовал организатор этого криминального бизнеса,  36-летний житель агрогородка Ждановичи, были обнаружены и изъяты 552 таблетки экстази, почти 250 г кокаина и свыше 300 г гашиша.

В автомобиле курьеров оперативники обнаружили картину. Осмотрев ее, сотрудники наркоконтроля обратили внимание на надпись "И. Шишкин. 1897 г.". Предположив, что это может быть подлинник, проверили все поступавшие ориентировки и направили запрос в Интерпол. Подозрения подтвердились. Картина Ивана Шишкина "Лес. Ели" (1897 год, холст, масло, размер 60х82 см) была похищена в 2013 году неизвестными из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области России. Тогда в результате разбойного нападения вместе с указанной картиной были похищены работы художников Константина Коровина ("Рыболов") и Станислава Жуковского ("Первый снег").

По предварительной информации, картину "Лес. Ели" привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако сделка не состоялась. До этого картина неоднократно выставлялась на нелегальных интернет-аукционах. А буквально на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву для продажи гражданину одной из стран ЕС за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.

По оценкам специалистов, стоимость данной картины на аукционах может достигать 2 млн долларов США, но поскольку легально сбыть ее невозможно, злоумышленники готовы были продать полотно за сумму намного ниже реальной.

Химики-эксперты Госкомитета судебных экспертиз в кратчайшие сроки дали заключение о том, что изъятые вещества и таблетки являются наркотиками и психотропами. Это позволило своевременно передать материалы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Минским и Центральным (Минска) районными отделами СК Беларуси в отношении задержанных возбуждено дело по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Картина передана в Национальный художественный музей Беларуси, специалисты которого предварительно признали ее подлинность. По словам начальника отдела по противодействию межгосударственному наркотрафику ГУНиПТЛ МВД Александра Высоцкого, работа по установлению лиц, причастных к похищению картин из Вязниковского историко-художественного музея и организации наркоканала из Москвы, проводится совместно с главным управлением уголовного розыска МВД Беларуси и правоохранительными органами России.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 января. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси пресекли деятельность международного канала по...

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