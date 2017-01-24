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Мининформ заблокировал в Беларуси сайт "Спутник и погром"

25.01.2017 09:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Министерство информации Беларуси приняло решение заблокировать на территории республики сайт "Спутник и погром", сообщили Sputnik в ведомстве.

Мининформ заблокировал в Беларуси сайт "Спутник и погром"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Приказом Министерства информации от 23.01.2017 ограничен доступ к информационному ресурсу sputnikipogrom.com", — сообщили в ведомстве.

Там также проинформировали, что основанием стало решение суда Центрального района Минска, которым материалы, размещенные на сайте, были признаны экстремистскими. Суд при вынесении решения основывался на результатах заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма.

"В ряде материалов, опубликованных на ресурсе, содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни", — сказали в Мининформе, уточнив, что были также обнаружены статьи, в которых пропагандируется неполноценность белорусского народа и насильственное изменение конституционного строя Беларуси.

В настоящее время сайт "Спутник и погром" пока доступен в Беларуси, когда он буде полностью заблокирован всеми провайдерами — не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Основанием для этого стало решение суда Центрального района Минска, которым материалы ресурса были признаны экстремистскими.

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