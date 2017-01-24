В конце 2016 года самый известный гродненский коллекционер Януш Парулис добился, чтобы его коллекцию из около 40 тысяч экспонатов официально признали. Сейчас она имеет статус частного учреждения культуры и называется «Музей культурно-исторического наследия Гродно». Но это и запуск безвизового режима для иностранцев посещаемость не увеличили — туристы до музея даже не доходят. Коллекционеру снова нечем платить за аренду, и он начинает распродавать экспонаты, рассказывает hrodna.life.



Фото: Виталий Дернейко

«По правде, за последний месяц у меня было только 10 посетителей, которые за вход платили по 2,5 рубля. А аренду платить ежемесячно нужно более 200 рублей. В январе еще даже и 10 человек не было. Снова стоит вопрос аренды. Вещи, Гродно">которые собирал годами, приходится продавать, чтобы как-то выжить», — говорит Януш.

За последнее время небольшую благотворительную помощь музею Януша оказал санаторий «Неман», но этого мало. Коллекционер рассчитывал, что туристы, посещающие Гродно без виз, будут к нему заходить. Но за три месяца действия безвизового режима никто так и не пришел в музей.

«Меня нет в справочниках для туристов. Не знаю, почему так получается. Полякам, литовцам, немцам и другим иностранцам будет интересно у меня. Я написал письмо в горисполком, чтобы у меня в музее организовали хотя бы экскурсии для школьников, хоть какую посещаемость сделать. Но по ответу я понял, что этому не быть. Написали только, что мой музей прорекламировали на каком-то сайте. Я долго искал новость о своем музее, но так и не нашел».



Фото: Виталий Дернейко

Парулис считает, что его музей требует больше рекламы. В этом он просит помощи у активных гродненцев и местных турфирм, непосредственно занимающихся иностранными туристами.

«Я хоть пенсионер, но по возможности стараюсь рекламировать свой музей. Но эффекта от этого пока нет. В газете разместить рекламу стоит немалых денег. Я не хочу чтобы люди думали, что я побираюсь. Я только хочу спасти коллекцию и гродненскую историю. Не хочу все распродавать, так как это собиралось долгие годы. Мне нужна активность и реклама».

В конце 2016 года коллекции гродненца придали статус частного учреждения культуры. В то же время появились волонтеры, которые помогают Янушу вести дела и наводить порядок в музее.

«Помимо волонтеров у меня работает бесплатно бывший музейный сотрудник Нина Ивановна, которая приходит ко мне уже в течение четырех месяцев. За это время она описала уже около 4000 экспонатов. Она на пенсии, вот и приходит помогать мне. Говорит, что ей это в удовольствие. Есть другие волонтеры, которые ведут страницу в фейсбуке, стремятся популяризировать мой музей. Благодаря этим людям я еще как-то держусь и не распродал свой музей массово, хотя покупатели дежурят почти каждый день около моего дома».