﻿﻿ "За месяц только 10 посетителей". Януш Парулис распродает экспонаты музея, чтобы оплатить аренду. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"За месяц только 10 посетителей". Януш Парулис распродает экспонаты музея, чтобы оплатить аренду

25.01.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В конце 2016 года самый известный гродненский коллекционер Януш Парулис добился, чтобы его коллекцию из около 40 тысяч экспонатов официально признали. Сейчас она имеет статус частного учреждения культуры и называется «Музей культурно-исторического наследия Гродно». Но это и запуск безвизового режима для иностранцев посещаемость не увеличили — туристы до музея даже не доходят. Коллекционеру снова нечем платить за аренду, и он начинает распродавать экспонаты, рассказывает hrodna.life.


Фото: Виталий Дернейко

«По правде, за последний месяц у меня было только 10 посетителей, которые за вход платили по 2,5 рубля. А аренду платить ежемесячно нужно более 200 рублей. В январе еще даже и 10 человек не было. Снова стоит вопрос аренды. Вещи, Гродно">которые собирал годами, приходится продавать, чтобы как-то выжить», — говорит Януш.

За последнее время небольшую благотворительную помощь музею Януша оказал санаторий «Неман», но этого мало. Коллекционер рассчитывал, что туристы, посещающие Гродно без виз, будут к нему заходить. Но за три месяца действия безвизового режима никто так и не пришел в музей.

«Меня нет в справочниках для туристов. Не знаю, почему так получается. Полякам, литовцам, немцам и другим иностранцам будет интересно у меня. Я написал письмо в горисполком, чтобы у меня в музее организовали хотя бы экскурсии для школьников, хоть какую посещаемость сделать. Но по ответу я понял, что этому не быть. Написали только, что мой музей прорекламировали на каком-то сайте. Я долго искал новость о своем музее, но так и не нашел».


Фото: Виталий Дернейко

Парулис считает, что его музей требует больше рекламы. В этом он просит помощи у активных гродненцев и местных турфирм, непосредственно занимающихся иностранными туристами.

«Я хоть пенсионер, но по возможности стараюсь рекламировать свой музей. Но эффекта от этого пока нет. В газете разместить рекламу стоит немалых денег. Я не хочу чтобы люди думали, что я побираюсь. Я только хочу спасти коллекцию и гродненскую историю. Не хочу все распродавать, так как это собиралось долгие годы. Мне нужна активность и реклама».

В конце 2016 года коллекции гродненца придали статус частного учреждения культуры. В то же время появились волонтеры, которые помогают Янушу вести дела и наводить порядок в музее.

«Помимо волонтеров у меня работает бесплатно бывший музейный сотрудник Нина Ивановна, которая приходит ко мне уже в течение четырех месяцев. За это время она описала уже около 4000 экспонатов. Она на пенсии, вот и приходит помогать мне. Говорит, что ей это в удовольствие. Есть другие волонтеры, которые ведут страницу в фейсбуке, стремятся популяризировать мой музей. Благодаря этим людям я еще как-то держусь и не распродал свой музей массово, хотя покупатели дежурят почти каждый день около моего дома».

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последнее время небольшую благотворительную помощь музею Януша оказал санаторий "Неман", но этого мало. Коллекционер рассчитывал, что туристы, посещающие...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жалоба блогера Лапшина на решение Генпрокуратуры об экстрадиции будет рассмотрена Мингорсудом 26 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика