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СК уточнил обстоятельства смертельной трагедии в парке Челюскинцев
25.01.2017 10:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Погибший заместитель директора аттракциона "Джамбо Джет" в минском Парке Челюскинцев сам отдал распоряжение запустить вагончики, в то время как продолжал искать упавшие наушники посетителя, сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
© Фото: Следственный комитет
Трагедия в городском парке развлечений произошла в середине августа на площадке аттракциона "Джамбо Джет" в парке Челюскинцев: заместителя директора аттракциона сбил вагончик "американских горок",
"В результате следователями были открыты иные обстоятельства. Незадолго до того, как замдиректора был травмирован, в рабочей зоне находились два человека – он и дежурный, а аттракцион запустил кассир, получивший такое распоряжение от заместителя директора. До того, как замдиректора ударил вагончик, американские горки отработали два-три цикла, и все это время в рабочей зоне находились два человека, искавшие гарнитуру посетителя", – рассказала Гончарова в эфире "Альфа-радио".
Исходя из первоначальной версии, Министерство труда и социальной защиты пришло к выводу, что несчастный случай вызван действиями должностного лица, находившегося в рабочей зоне аттракциона, то есть нет лиц, допустивших нарушения технических нормативных правовых актов.
С учетом открывшихся подробностей это заключение должно быть пересмотрено. Следствие инициировало проведение повторного специального расследования Минтруда, чтобы приобщить к материалам корректные выводы, уточнила Гончарова.
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Администратор "американских горок" погиб, когда искал потерянные наушники одного из посетителей и был сбит вагончиком работающего аттракциона.
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