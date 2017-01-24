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В Беларуси ограничен доступ к интернет-сайту sputnikipogrom

25.01.2017 10:28 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 января. Приказом Министерства информации Беларуси от 23 января ограничен доступ к информационному ресурсу sputnikipogrom.com.

Как сообщает сайт Мининформа, основанием стало решение суда Центрального района Минска о признании экстремистскими материалами информационной продукции, размещенной на этом ресурсе.

"Данное решение суда было принято с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма, — сообщает ведомство. — В ряде материалов, опубликованных на ресурсе, содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку их национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь. Распространение таких информационных сообщений запрещено в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Сайт sputnikipogrom.com ("Спутник и погром") существует с 2012 года как информационный ресурс русских националистов, активно освещает конфликт в Украине, поддерживая самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Создатель сайта, российский журналист Егор Просвирнин, участвовал в учредительном собрании общественного "Комитета 25 января", которое прошло 25 января 2016 года в Москве. Одной из целей комитета было заявлено присоединение к России Украины и Беларуси, однако с тех пор никакой информации о деятельности этой организации не было.

В апреле 2016 года "Спутник и погром" первым сообщил о задержании в России белорусского блогера Эдуарда Пальчиса — создателя сайта 1863x.com, известного под псевдонимом Джон Сильвер, который впоследствии был передан белорусским властям и предстал перед судом.

БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 января. Приказом Министерства информации Беларуси от 23 января ограничен доступ к информационному ресурсу sputnikipogrom.com. Как сообщает сайт Мининформа,...

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