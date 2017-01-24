Министр образования подписал приказ о 6-м школьном дне. Он считает, что по субботам, когда школы проводят факультативы, спортландии и творческие конкурсы, работать с учениками должны все учителя. Педагоги опасаются, что министерское распоряжение превратит 6-й день в поголовную бессмысленную повинность. Чиновники же пока не готовы объяснить, что изменится вместе с приказом.

19 января министр образования Игорь Карпенко подписал приказ о формах работы в 6-й школьный день. Основное новшество — в субботу в школе будут задействованы все педагоги, а не только психолог и классные руководители, как сейчас. Предметники в 6-й день будут проводить консультации с детьми и родителями. Кроме того, Минобразования предлагает вынести на субботу факультативы, чтобы разгрузить будние дни.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Если спросить анонимно, учителя будут плеваться и молиться, чтобы 6-й школьный день убрали»

Как проходит 6-й школьный день сейчас, можно узнать на сайте любой школы — там висят планы работы на каждую субботу, обычно сразу на несколько месяцев. Программы одна другой обширнее: экскурсии, спортландии, творческие конкурсы, репетиции, беседы на разные темы.

Стремление занять школьников носит воспитательный характер; считается, что это профилактика правонарушений. На деле 6-й день часто превращается в «обязаловку», когда учителю надо организовать учеников, чтобы отчитаться перед администрацией, а ученикам надо поучаствовать, чтобы не подвести учителя.

— Мы с коллегами чередуемся, чтобы у параллели была занята только одна суббота в месяц. Обычно происходит так: «Кто в эту субботу выходит? — Вторые классы. — Хорошо, что не мы. А в следующую? — Третьи. — Жаль, суббота разбита», — анонимно рассказывает учительница начальных классов из Гомеля. — Дайте уже учителям и детям спокойно отдохнуть два дня! Просто есть понимающие родители, которые нормально относятся и, жалея нас, приводят детей.

— А если дети не придут?

— Мне надо, чтобы пришли. Если никто не пришел, то опять же я виновата. Одни и те же у меня и ходят, бедные. Выручают. Де-юре я заставлять не имею права, но я должна сказать так, чтобы они пришли, потому что потом проблемы будут у меня.

Учителя рассказывают, что способов «наказать» учителя за слабую посещаемость много: от обычного выговора до денежных санкций.

— Если анонимно спросить у учителей, они будут плеваться и молиться, чтобы 6-й школьный день убрали, — уверяет педагог.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Если завтра нам скажут: „Вы нас неправильно поняли“, я буду счастлива»

Конечно, не всегда и не везде 6-й день проводят «ради галочки». Есть школы, где учеников не вынуждают посещать субботние мероприятия, в других программу пытаются продумать с учетом пожеланий самих детей. Да и не все учителя воспринимают это как повинность. Анна Северинец, преподаватель русского языка и литературы Смолевичской гимназии, объясняет, что по субботам ходит в школу по доброй воле.

— У нас приходят только те учителя, которые задействованы в 6-й день. Например, те, у кого не становится факультатив в будний (у меня самой он в субботу). Или общешкольное мероприятие, куда идут классные руководители с детьми. Или мероприятие в рамках предметной недели, куда идут предметники. Мы и сейчас проводим консультации, и если какой-то родитель хочет прийти именно в субботу, мы выйдем. Сегодня 6-й школьный день все равно есть, но мы в нем участвуем постольку, поскольку сами решаем загрузить этот день.

Анна опасается, что с появлением приказа «отсиживать» в школе в субботу обяжут поголовно всех учителей.

— Раньше это была более-менее добровольная история, а сейчас из нее сделают какой-то невразумительный день, в котором мы все обязаны участвовать. Если у меня нет дел в субботу, я все равно должна буду прийти и с 8 до часа быть в школе.

— Почему вы решили, что всех учителей обяжут участвовать в 6-м школьном дне?

— Потому что об этом сказал министр (приказа еще нет в открытом доступе. — Прим. TUT.BY). Если мы сейчас переполошимся, а завтра нам скажут: «Вы нас неправильно поняли», я буду счастлива.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Кто и как заплатит мне за то, что я буду сидеть в субботу в школе?»

Учитель физики из Минска Елена Михаленко не имеет классного руководства и сейчас по субботам в школу не ходит: факультативы у нее по будням. И перспектива перенести их на выходные, как предлагает Минобразования, ее не радует.

— Нельзя менять правила игры посреди учебного года. Ребенок записывался на факультатив по математике, зная, что будет ходить по вторникам, а по субботам он ходит на хоккей или музыку. С учителями та же история. А сейчас взять и перенести факультатив на субботу? Я считаю, что все, что было договорено на начало учебного года, должно соблюдаться.

Еще один важный момент — оплата. Сейчас в 6-й день чаще всего задействованы классные руководители. Им это время оплачивается как часы ОВР (организационно-воспитательная деятельность), хоть и скудно. Учителя-предметники, которые проводят по субботам свои факультативы, получают оплату за эти часы. Но будет ли им оплачиваться новая форма работы — консультации? И если да, то как?

— Мне как предметнику без классного руководства платят за 20 часов уроков и факультативов. Кто и как заплатит мне за то, что я буду сидеть в субботу в школе? Или надо ломать все расписание и переносить факультативы на этот день? Но ни ученики, ни учителя на это в сентябре не подписывались.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Директор школы, которую похвалил Карпенко: «У нас не было только консультаций предметников»

Игорь Карпенко подписал приказ прямо в школе агрогородка Гацук, которую посещал в тот день. Администрация учреждения, кстати, удостоилась похвалы министра за организацию 6-го школьного дня. Директор школы Людмила Скалабан рассказала TUT.BY, что многие формы работы из приказа они уже используют.

— В основном у нас не было только работы предметников — консультаций. Родители и сейчас могут подойти к учителю в любой день, это не изменится. Но теперь они будут знать, что учителя точно можно будет найти в субботу в определенное время в определенном кабинете.

Правда, признается Людмила Скалабан, еще не совсем понятно, как оплачивать эти консультации предметникам.

— Если факультатив, то у него стоят часы факультатива, а если консультация, то мы еще пока не думали про это. Если позволят, то будем искать средства из стимулирующих и поддерживающих.

Ситуацию упрощает то, что в Гацуковской школе все учителя-предметники, за исключением одного, имеют классное руководство. А вот в школах побольше вопрос с оплатой консультаций станет острее.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минобразования: «Еще нет конкретики»

Текст документа отсутствует в открытом доступе. Собеседники TUT.BY судили о нем по новости, которая появилась в СМИ, а после нее вопросов больше, чем ответов. Основные: как будут организованы консультации с родителями, как предметникам оплатят это время,перенесут ли все факультативы на 6-й день?

— Все испугались, потому что у нас так устроено: все сразу берут под козырек и бегут исполнять, — объясняет Елена Михаленко.

Чиновники пока не готовы развеять опасения. Пресс-секретарь Минобразования Юлия Бородун, уточнив, что «еще нет конкретики», попросила официальный запрос. Замначальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая сказала, что исполком не уполномочен комментировать приказы министерства.