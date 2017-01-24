В последнее время инвесторы проявляют повышенный интерес к улице Буденного, которая находится в центре города. Иностранный инвестор ООО «Франс Отель» планирует построить на пустыре, который образовался после сноса старых построек, четырехзвездочную гостиницу на 150 мест с рестораном открытого типа. Проект уже прошел экспертизу, сообщает «Гродненская правда».



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ОАО «Полесьежилстрой» на этой улице возводит пятиэтажный 54-квартирный монолитный дом. В нем предусмотрена свободная планировка квартир площадью от 42 до 157 квадратных метров с возможностью объединения нескольких в одну. На цокольном этаже разместится паркинг на 31 машино-место. Рядом с домом построят наземную парковку с автоматическими воротами на 14 машино-мест. Во дворе разместят детские площадки.