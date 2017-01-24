﻿﻿ В центре Гродно построят четырехзвездочную гостиницу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В центре Гродно построят четырехзвездочную гостиницу

25.01.2017 10:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В последнее время инвесторы проявляют повышенный интерес к улице Буденного, которая находится в центре города. Иностранный инвестор ООО «Франс Отель» планирует построить на пустыре, который образовался после сноса старых построек, четырехзвездочную гостиницу на 150 мест с рестораном открытого типа. Проект уже прошел экспертизу, сообщает «Гродненская правда».


Фото: www.parkinn.ru, носит иллюстративный характер

ОАО «Полесьежилстрой» на этой улице возводит пятиэтажный 54-квартирный монолитный дом. В нем предусмотрена свободная планировка квартир площадью от 42 до 157 квадратных метров с возможностью объединения нескольких в одну. На цокольном этаже разместится паркинг на 31 машино-место. Рядом с домом построят наземную парковку с автоматическими воротами на 14 машино-мест. Во дворе разместят детские площадки.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранный инвестор ООО "Франс Отель" планирует построить на пустыре, который образовался после сноса старых построек, четырехзвездочную гостиницу на 150 мест с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Блогер Лапшин обжалует в суде решение Генпрокуратуры Беларуси о своей экстрадиции в Азербайджан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика