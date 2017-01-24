Гражданин России и Израиля, известный блогер и путешественник Александр Лапшин обжалует решение Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции его в Азербайджан. Эту информацию порталу TUT.BY подтвердили в Минском городском суде.



Александр Лапшин, фото с сайта: newsarmenia.am

Во вторник, 24 января, Александр Лапшин подал жалобу в Минский городской суд.

«Рассмотрение назначено на завтра, 26 января в 14.00. Но в закрытом судебном заседании — в соответствии с ч.1 ст. 516 Уголовно-процессуального кодекса», — рассказала официальный представитель Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Статья 516 УПК. Судебная проверка законности постановлений о выдаче лица иностранному государству и о выдаче на время лица иностранному государству 1. Судебная проверка законности постановлений о выдаче лица иностранному государству для осуществления уголовного преследования и (или) отбывания наказания и о выдаче на время лица иностранному государству для производства процессуальных действий с его участием в качестве обвиняемого проводится не позднее 1 месяца со дня поступления жалобы в суд единолично судьей (…) Минского городского суда в закрытом судебном заседании с участием прокурора и лица, подавшего жалобу, и (или) его защитника.

Ранее, 17 января, заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение об экстрадиции блогера в Азербайджанскую Республику.

«Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии», — говорится в постановлении.

Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря по запросу Азербайджана. Блогер находится в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку. Азербайджан объявил путешественника в международный розыск за нарушение закона о госгранице и миграционного законодательства.

Азербайджан добивается выдачи Лапшина. Генпрокуратура этой страны уже направила правоохранительным органам Беларуси документы, необходимые для экстрадиции.

Посол Беларуси в Азербайджане не исключил возможность выдачи блогера Баку, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона.

За задержанного вступился Израиль (у Лапшина два гражданства — России и Израиля). Официальный Тель-Авив опасается, что, если блогера экстрадируют в Азербайджан, он может получить большой срок за шпионаж. По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты. Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания.

Россия также выступает против экстрадиции в Азербайджан Александра Лапшина. Об этом на пресс-конференции 17 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.