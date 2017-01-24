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Блогер Лапшин обжалует в суде решение Генпрокуратуры Беларуси о своей экстрадиции в Азербайджан
25.01.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Гражданин России и Израиля, известный блогер и путешественник Александр Лапшин обжалует решение Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции его в Азербайджан. Эту информацию порталу TUT.BY подтвердили в Минском городском суде.
Во вторник, 24 января, Александр Лапшин подал жалобу в Минский городской суд.
«Рассмотрение назначено на завтра, 26 января в 14.00. Но в закрытом судебном заседании — в соответствии с ч.1 ст. 516 Уголовно-процессуального кодекса», — рассказала официальный представитель Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Ранее, 17 января, заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение об
«Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии», — говорится в постановлении.
Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря по запросу Азербайджана. Блогер находится в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку. Азербайджан объявил путешественника в международный розыск за нарушение закона о госгранице и миграционного законодательства.
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Посол Беларуси в Азербайджане
За задержанного
Россия также выступает против экстрадиции в Азербайджан Александра Лапшина. Об этом на
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Однако рассмотрение жалобы пройдет в закрытом режиме.
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