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Полоцкие пограничники задержали группу незаконных мигрантов из Вьетнама

25.01.2017 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Полоцкие пограничники задержали семерых граждан Вьетнама и их проводника из Чечни, которые пытались перейти границу, сообщает Госпогранкомитет.

Вечером 19 января пограничникам сообщили, что вблизи деревни Игналино в Верхнедвинском районе к границе направляется группа людей. На место выехала тревожная группа. Осмотрев местность, в 12 километрах от государственного рубежа военнослужащие обнаружили следы, которые вели в лес.

Позже в пяти километрах от границы задержали 22-летнего жителя Чеченской Республики. Он выступал «гидом» по Беларуси для семерых граждан Вьетнама. Жители этого государства хотели незаконно пересечь границу, чтобы попасть в страны Евросоюза.

В отношении иностранцев начат административный процесс по трем статьям КоАП — за пересечение госграницы, нарушение пограничного режима и нарушение правил пребывания. Максимальные санкции предусматривают депортацию и штраф в размере до 460 рублей.

По предварительной информации, один из граждан Вьетнама уже имел проблемы с белорусским законодательством, за что и был депортирован. Срок запрета въезда в страну у него не прошел. Помимо административной ответственности, ему грозит и уголовная.

 
 
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Пограничникам сообщили, что вблизи деревни Игналино в Верхнедвинском районе к границе направляется группа людей. На место выехала тревожная группа.

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