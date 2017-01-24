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В Беларуси задержаны несколько крупных контрабандных партий спиртосодержащей продукции

25.01.2017 11:07 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 января. Пограничники совместно с сотрудниками службы по борьбе с экономическими преступлениями и налоговой инспекции задержали в ряде регионов страны несколько крупных партий спиртосодержащей продукции.

Как сообщает Государственный пограничный комитет, 19 января в Мозыре в ходе реализации оперативной информации пограничники совместно с сотрудниками подразделений БЭП и ИМНС в гараже частного дома обнаружили склад, в котором оказались незаконно перемещенные через границу товарно-материальные ценности: 33 канистры со спиртосодержащей жидкостью, более 200 бутылок контрафактной водки и коньяка, пиротехнические изделия, химические реагенты бытового назначения, автозапчасти, косметика, кофе, постельные принадлежности.

Гараж был сдан в аренду. О том, что в нем хранится, хозяева не знали.

Стоимость изъятого составила около 25 тысяч рублей. Ведутся дальнейшие проверочные мероприятия.

Еще один склад спиртосодержащей продукции, незаконно перемещенной через границу, был выявлен оперативными подразделениями органов пограничной службы совместно с сотрудниками столичного УБЭП 23 января в одном из микрорайонов Минска.

В неприметном здании хранилось около 18 тысяч литров стеклоомывающей жидкости, на которую отсутствовали необходимые документы.

Владельцу хранилища грозит штраф до 50 базовых величин с конфискацией товаров. По данным ИМНС, стоимость задержанной продукции составляет около 32 тысяч рублей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Минск, 25 января. Пограничники совместно с сотрудниками службы по борьбе с экономическими преступлениями и налоговой инспекции задержали в ряде регионов страны...

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