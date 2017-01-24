﻿ Из выделенных в Могилевском районе под строительство частных домов участков застроено лишь 20%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Из выделенных в Могилевском районе под строительство частных домов участков застроено лишь 20%

25.01.2017 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Десятки пустующих земельных участков, долгостроев, чьи сроки превзошли нормативные в два, а то и в три раза. Итоги проверки Госконтроля в Могилевском районе показали — лишь 20% наделов, выделенных под строительство частных домов, застроены. И это проблема не только этого региона. Вопрос усовершенствования законодательства в земельной сфере уже поднимался на уровне главы государства. И здесь главный посыл — рационально и по-хозяйски использовать каждую сотку.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Подробнее — в репортаже Андрея Ястребова. Согласно проверке, только в Буйничском сельисполкоме 80% участков, предоставленных для улучшения жилищных условий или приобретенных на аукционе, простаивают. Хорошо еще, если на земле фундамент появился. Чаще всего — густой кустарник.

Эту землю владелец получил в пользование еще в 2013 году под строительство дома. Но дальше фундамента дело не тронулось. На участке до сих пор стройматериалы, а работы не ведутся.

В результате вместо новостроек под Могилевом появляются поселки-призраки. Казалось бы, нет ничего проще, чем забрать эту землю и отдать тому, кто сможет построить дом. Но, по словам специалистов, суд зачастую становится на сторону ответчика.

Кстати, отсутствие коммуникаций — электричества, воды и дороги — главные козыри застройщиков в борьбе за свои права. Андрей — житель одного из таких поселков говорит, владельцы участков поставлены в неравные условия. Одно дело — получить землю в агрогородке, другое — в чистом поле. А сроки строительства для всех одинаковые.

Только в Могилевском районе за последние годы люди получили почти полтысячи участков. Только сотня из них застроены. И это притом, что в очереди для нуждающихся — более тысячи человек. И в первую очередь, считают в госконтроле, эту проблему должна решать местная власть.

Решение проблемы на местах чаще всего видят в возврате выделенных участков. Но за годы такие случаи — единичны. Да и смена владельца не гарантирует того, что на участке появится дом.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилевском районе за последние годы люди получили почти полтысячи участков. Только сотня из них застроены. И это притом, что в очереди для нуждающихся - более...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На Могилевщине группу людей обвиняют в отмывании и хищении денег. Ущерб - более 1,8 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика