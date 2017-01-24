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Минздрав: Цефтриаксон используется в Беларуси в 30-40% случаев лечения антибиотиками

25.01.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом году в Беларуси зафиксировано 254 случая аллергической реакции на лекарства, сообщил первый министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

В статистику попали все аллергические реакции, не только анафилактические шоки.

По данным Минздрава, антибиотик цефтриаксон, после введения которого за последнюю неделю было зафиксировано три анафилактического шока у пациентов, применяется в Беларуси в 35−40% случаев.

— У министерства нет информации о том, что комбинация «цефтриаксон плюс лидокаин» может быть опасна, — сообщил Дмитрий Пиневич. — В мировой практике норма — 1−3 случая нежелательной реакции на лекарства на 10 тысяч человек.

Тем не менее Минздрав рекомендовал пока не разводить антибиотик на анестетиках при инъекциях.

Ранее, напомним, Беларуси была приостановлена продажа и применение двух препаратов, которые производятся на Борисовском заводе медпрепаратов:

— цефтриаксона (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210 215);

— лидокаина гидрохлорида (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650 916)

На Борисовском заводе медпрепаратов усилен контроль за производимыми лекарствами.

(Будет дополнено)

 
 
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- У министерства нет информации о том, что комбинация "цефтриаксон плюс лидокаин" может быть опасна, - сообщил Дмитрий Пиневич. - В мировой практике норма - 1−3 случая...

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