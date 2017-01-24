Завершено расследование уголовного дела в отношении группы из пяти человек, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, хищениях и выманивании кредита. Ущерб государству следователи оценили в 3,6 млн рублей — более 1,8 млн долларов по актуальному курсу. Подробности сообщают Следственный комитет и Комитет госконтроля.

Следствие полагает, что на протяжении 2013−2015 годов группа из пяти человек под руководством 30-летнего жителя Могилева совершила ряд преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.

Так, обвиняемые вовлекли в схему семь коммерческих предприятий Могилева, которые потом использовались для обналичивания денег, полученных преступным путем — то есть для отмывания.

«Для незаконного получения кредитов в банковских учреждениях создавалась видимость финансового благополучия возглавляемых и подконтрольных организаций», — рассказала официальный представитель Управления СК по Могилевской области Оксана Соленюк.

После получения кредитов деньги обналичивали с помощью заключения фиктивных договоров на оказание различных услуг. Причем документы заключали с членами преступной группы, которые были зарегистрированы как предприниматели.

Непогашенная перед банками задолженность оценивается в более чем 500 тысяч долларов.

Установлены факты, когда через подконтрольные фирмы из России в Беларусь поставлялась сыворотка под видом сухого обезжиренного молока, то есть более дешевого сырья. Для легализации товара на складах одного из предприятий региона попросту меняли ярлыки на мешках с названием продукта внутри. И чтобы скрыть незаконные финансово-хозяйственные операции, составляли подложные первичные документы учета.

Ущерб, причиненный государству, составил 3,6 миллиона рублей.

В ходе расследования установлено 27 эпизодов преступной деятельности. Наложен арест на имущество и деньги фигурантов на сумму в 100 тысяч рублей.

Членов организованной преступной группы обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере), ч. 3 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ч. 4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 4 ст. 212 (Хищение путем использования компьютерной техники), ч. 1 и 2 ст. 237 Уголовного кодекса (выманивание кредита или субсидии).

Четверо обвиняемых заключены под стражу. Дело уже передано прокурору для направления в суд.