В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вице-премьер Жарко о трех случаях анафилактического шока: Ситуация нестандартная, но не надо запугивать население По словам Жарко, в прошлом году в Беларуси было зафиксировано 25 случаев аллергических реакций на цефтриаксон — препарат, в основном, российского и польского...

По словам Жарко, в прошлом году в Беларуси было зафиксировано 25 случаев аллергических реакций на цефтриаксон — препарат, в основном, российского и польского производства. Он также подчеркнул, что лечение антибиотиками должно проходить только под наблюдением врача. Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, общаясь с журналистами 25 января перед началом коллегии Минздрава, обратил внимание на то, что случаи аллергической реакции на антибиотики, как и другие лекарства, регистрируются во всем мире. В 2016 года, сообщил он, в Беларуси было зафиксировано 254 случая аллергической реакции на лекарственные препараты. "В год в мире фиксируется от одного до трех случаев на 10 тысяч человек аллергии на лекарства. Эти проблемы были всегда", — подчеркнул чиновник. Он отметил, что реализация цефтриаксона в Беларуси приостановлена, сейчас этот антибиотик проверяется. Пиневич уверен "практически на 100 процентов", что результаты проверки подтвердят соответствие препарата всем необходимым стандартам качества. Первым замминистра также сообщил, что доля применения цефтриаксона в Беларуси составляет 35—40 %. Именно по этой причине, предположил он, зафиксировано такое количество реакций — три случая за короткий срок. В период с 16 по 20 января в Беларуси от анафилактического шока после введения цефтриаксона с лидокаином скончалась женщина и пострадали два ребенка. 31-летняя жительница Молодечненского района умерла после укола антибиотика, ампулу которого принесла с собой в фельдшерско-акушерский пункт. По факту смерти заведено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся лабораторные исследования. 20 января в Борисове 11-летний мальчик был госпитализирован после введения в домашних условиях антибиотика цефтриаксон российского производства, купленного не в Беларуси. Школьнику был поставлен диагноз — анафилаксия на введение цефтриаксона или лидокаина, анафилактический шок. В тот же день в Ганцевичах (Брестская область) в реанимацию местной больницы 20 января была доставлена 12-летняя девочка, которой мать ввела цефтриаксон для лечения гнойной ангины. В настоящее время жизнь детей вне опасности. После смерти жительницы Молодечненского района реализация цефтриаксона (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210215) и лидокаина гидрохлорида (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл, серия 50910) производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" была приостановлена. Временный запрет будет действовать до выяснения причин, по которым у женщины развился , анафилактический шок.