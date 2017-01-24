Брестские правоохранители нашли еще один тайник группы «экстремистов-язычников», которых задержали в середине января по подозрению в незаконном обороте оружия .

Видео: Brest UVD

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23 января во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых сотрудники 6 управления ГУБОПиК МВД нашли и изъяли 318 патронов различных калибров, 5 корпусов и один запал гранаты Ф-1, 96 капсюлей, магазин от автомата Калашникоова, пулеметную ленту, составные части к огнестрельному оружию и 5 пакетиков с веществом растительного происхождения, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Хозяин арсенала является одним из фигурантов уголовного дела о незаконном обороте оружия и наркотиков. В преступную группу входили трое неработающих жителей Бреста 1988 и 1990 годов рождения. Их задержали 11 января с поличным, когда те попытались продать боевой пистолет.

После задержания в квартире одного из подозреваемых правоохранители обнаружили целый склад с оружием: тротил, порох, 3 заряда к РПГ, сигнальные и звуковые ракеты, 30 заготовок самодельных стволов и все необходимое для их производства. Кроме того, изъято 25 г особо опасного психотропного вещества амфетамина. По одной из версий оперативников, часть этого арсенала приехала в Беларусь с Украины. По информации сотрудников ГУБОП, у них даже есть зафиксированные факты контрабанды оружия через государственную границу. Среди найденной у молодых людей литературы — книги о новославии и сатанизме. Ранее сообщалось об их возможных связях с «Правым сектором», но пока данная информация не подтвердилась. — Задержанных связывают одинаковые взгляды на жизнь — радикальные. Они сторонники языческого движения «Белый фронт», «Славянского возрождения» и украинского экстремистского движения «Правый сектор». Один из них, 26-летний местный житель, самый активный среди всех, рассказывал знакомым, что принимал участие в боевых действиях в Украине. Мы проверили его пересечение через границу, он выезжал в соседнее государство на 1−2 дня. Видимо, выдавал желаемое за действительное, — рассказал ранее TUT.BY Александр Лаврукович, начальник отдела 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси.