После задержания в квартире одного из подозреваемых правоохранители обнаружили целый склад с оружием: тротил, порох, 3 заряда к РПГ, сигнальные и звуковые ракеты, 30 заготовок самодельных стволов и все необходимое для их производства. Кроме того, изъято 25 г особо опасного психотропного вещества амфетамина.
По одной из версий оперативников, часть этого арсенала приехала в Беларусь с Украины. По информации сотрудников ГУБОП, у них даже есть зафиксированные факты контрабанды оружия через государственную границу. Среди найденной у молодых людей литературы — книги о новославии и сатанизме. Ранее сообщалось об их возможных связях с «Правым сектором», но пока данная информация не подтвердилась.
— Задержанных связывают одинаковые взгляды на жизнь — радикальные. Они сторонники языческого движения «Белый фронт», «Славянского возрождения» и украинского экстремистского движения «Правый сектор». Один из них, 26-летний местный житель, самый активный среди всех, рассказывал знакомым, что принимал участие в боевых действиях в Украине. Мы проверили его пересечение через границу, он выезжал в соседнее государство на 1−2 дня. Видимо, выдавал желаемое за действительное, —
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