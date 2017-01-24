Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник поручил сформировать комиссии в каждом районе, которые будут оценивать жизненные ситуации граждан, попадающих под действие декрета № 3, и в случае объективных трудностей освобождать их от уплаты сбора на участие в государственных расходах, сообщает еженедельник « Советский район ».

Одновременно в каждом районе начинают работать ежедневные прямые линии. Дежурить на них будут специалисты инспекций по налогам и сборам, которые дадут исчерпывающие консультации по всем вопросам, связанным с реализацией требований декрета «О предупреждении социального иждивенчества». В Советском районе с 10.00 до 12.00 можно звонить по телефону 43−51−22, телефоны других инспекций можно найти на сайте министерства. Прямые линии будут работать до 1 марта, при необходимости срок будет продлен.

Как сообщил заместитель начальника ИМНС по Гомельской области Дмитрий Дайнеко, в настоящее время жителям региона заказными письмами направлено 92 тыс. уведомлений об уплате сбора. Внести оплату необходимо до 20 февраля. Вместе с тем пунктом 11 Декрета гражданам дано право представить в ИМНС документы, подтверждающие их статус неплательщика сбора. Этим уже воспользовались и были освобождены от уплаты полностью или частично 5500 жителей Гомельщины. В основном это люди, работавшие в 2015 году за границей.

Срок рассмотрения заявлений об освобождении от сбора 30 дней, но во всех инспекциях стараются рассмотреть вопрос и уведомить граждан о результате сразу же во избежание нервотрепки, заметил Дмитрий Дайнеко.

Местные органы власти также наделены полномочиями освобождать плательщиков от сбора в зависимости от их жизненных обстоятельств. Положительное решение на текущий момент принято по 35 обращениям.

Те же, кто не оспаривает обязанность уплаты сбора, начали вносить платежи. В день с государством за социальные блага рассчитываются 230−250 человек. Суммы у каждого индивидуальные. Общую сумму поступлений по региону можно отследить на сайте Министерства по налогам и сборам.