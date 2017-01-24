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В подарок - квартира и луноход. Как 45 лет назад из роддома выписывали миллионного минчанина

25.01.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске живет 1 959 800 человек, по данным на 2016 год. Новорожденному, который станет двухмиллионным, городские власти обещают квартиру. Миллионный житель Минска родился 25 января 1972 года. Сегодня ему исполняется 45 лет. В Белгосархиве кинофотофонодокументов нашлись видео о том, как малыша выписывали из роддома.


Миллионный минчанин в 1972 году. Скриншот: БГАКФФД

Олег Басько родился 25 января 1972 года. Авторы видео за тот год с гордостью заявляют, что теперь наш город — миллионник!

Мама и папа малыша-«миллионера» — рабочие фабрики имени Крупской Зоя и Валерий Басько. Гораздо позже взрослый Олег Басько расскажет в эфире «ОНТ», что на роль миллионного минчанина «претендовали» 50 новорожденных. Выбирали по критериям: ребенок должен быть из семьи рабочих, у семьи не должно быть своей квартиры. Семья Басько под требования подходила, чтобы стать символом города, который растет.

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Открыть/скачать видео (8.9 МБ)

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 2, 1972 г., реж. С. Брауде, опер. Ю. Иванцов, В. Куприянов, Ф. Осипов, В. Пужевич, Г. Шингер; киностудия «Беларусьфильм».

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

Можно позавидовать малышу, которого выписывали из роддома в сопровождении камер профессиональных кинематографистов — как ни крути, качественное памятное видео.

Семье Басько вручили ордер на квартиру, на сберкнижку положили 500 рублей, которые Олег мог получить в день совершеннолетия. Коллеги Зои и Валерия подарили семье молодых набор детской одежды, сшитой на фабрике. Мастера игрушек подарили луноход, о котором мечтали многие советские дети.

— Хай Алег расце верным сынам радзімы, — желал диктор. — Шчаслівага табе шляху, таварыш Алег Басько!

Миллионный малыш не раз еще попадал на экраны и страницы газет. У архивистов из Дзержинска нашлось видео за 1977 год.

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Открыть/скачать видео (8.54 МБ)

Телефильм «Минск — о времени и о себе», 1 ч., 1977 г., реж. В. Басов, опер. А. Бычковский; БТ, «Телефильм»

— Родился — и сразу знаменитость! — в голосе диктора даже чувствуются нотки сочувствия мальчугану, который в кадре играет в песочнице.

Минск растет быстро: спустя пять лет после рождения миллионного минчанина уже вовсю говорят о полуторамиллионном. Директор института математики Академии наук даже уверяет: БЭСМ 6 (первая советская супер-ЭВМ) может высчитать, когда родится полуторамиллионный минчанин с точностью до нескольких секунд. Им стал Дмитрий Борисик, который родился в 1985 году.


Миллионный житель столицы Олег Басько помогает полуторамиллионному жителю Дмитрию Борисику делать первые шаги. Из книги «Мінск. Минск. Minsk»

К сожалению, пообщаться с TUT.BY Олег Басько отказался.

— Чересчур внимания ко мне, я чувствовал немножко неуютно себя. Хотя практически все в школе, кажется, хотели быть на моем месте. Очень многие хотели посниматься, предлагали: давай мы тебя заменим, — объяснял он в эфире «ОНТ».

С днем рождения, миллионный житель!

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Открыть/скачать видео (3.3 МБ)

Телефильм «Советская Белоруссия. Страницы истории», 7 фильм, реж. И. Рудометов; ЗАО «Второй национальный телеканал».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня миллионному минчанину Олегу Басько исполнилось 45 лет. В Белгосархиве кинофотофонодокументов нашлись видео о том, как малыша выписывали из роддома.

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