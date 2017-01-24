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В подарок - квартира и луноход. Как 45 лет назад из роддома выписывали миллионного минчанина
25.01.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by
В Минске
Олег Басько родился 25 января 1972 года. Авторы видео за тот год с гордостью заявляют, что теперь наш город — миллионник!
Мама и папа малыша-«миллионера» — рабочие фабрики имени Крупской Зоя и Валерий Басько. Гораздо позже взрослый Олег Басько расскажет в эфире «ОНТ», что на роль миллионного минчанина «претендовали» 50 новорожденных. Выбирали по критериям: ребенок должен быть из семьи рабочих, у семьи не должно быть своей квартиры. Семья Басько под требования подходила, чтобы стать символом города, который растет.
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Можно позавидовать малышу, которого выписывали из роддома в сопровождении камер профессиональных кинематографистов — как ни крути, качественное памятное видео.
Семье Басько вручили ордер на квартиру, на сберкнижку положили 500 рублей, которые Олег мог получить в день совершеннолетия. Коллеги Зои и Валерия подарили семье молодых набор детской одежды, сшитой на фабрике. Мастера игрушек подарили луноход, о котором мечтали многие советские дети.
— Хай Алег расце верным сынам радзімы, — желал диктор. — Шчаслівага табе шляху, таварыш Алег Басько!
Миллионный малыш не раз еще попадал на экраны и страницы газет. У архивистов из Дзержинска нашлось видео за 1977 год.
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— Родился — и сразу знаменитость! — в голосе диктора даже чувствуются нотки сочувствия мальчугану, который в кадре играет в песочнице.
Минск растет быстро: спустя пять лет после рождения миллионного минчанина уже вовсю говорят о полуторамиллионном. Директор института математики Академии наук даже уверяет: БЭСМ 6 (первая советская супер-ЭВМ) может высчитать, когда родится полуторамиллионный минчанин с точностью до нескольких секунд. Им стал Дмитрий Борисик, который родился в 1985 году.
К сожалению, пообщаться с TUT.BY Олег Басько отказался.
— Чересчур внимания ко мне, я чувствовал немножко неуютно себя. Хотя практически все в школе, кажется, хотели быть на моем месте. Очень многие хотели посниматься, предлагали: давай мы тебя заменим, — объяснял он в эфире «ОНТ».
С днем рождения, миллионный житель!
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Сегодня миллионному минчанину Олегу Басько исполнилось 45 лет. В Белгосархиве кинофотофонодокументов нашлись видео о том, как малыша выписывали из роддома.
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