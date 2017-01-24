МИНСК, 25 янв — Sputnik. Врачи в Беларуси должны получать достойную зарплату, заявил в среду журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Жарко: проблему с аллергией на медикаменты распиарили

Вице-премьер напомнил о требовании главы государства поднимать зарплаты в социальной сфере. Работают в правительстве в том числе и над повышением уровня доходов медицинских работников.

"У врачей должна быть достойная зарплата. И, сами понимаете, лишних денег не бывает", — отметил Жарко.

По его словам, ресурсы для повышения зарплат медикам есть. Однако он подчеркнул: каждый получает столько, сколько действительно зарабатывает.

В ходе коллегии Министерства здравоохранения первый замминистра Пиневич отметил, что медики получают в целом больше других бюджетников, однако на 18% меньше, чем средняя зарплата по стране.

"Будем повышать зарплаты врачам-интернам и постепенно всем работникам сферы", — отметил замминистра на коллегии.