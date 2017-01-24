Министерство информации Беларуси приняло решение о блокировке ряда информационных ресурсов, среди которых - одиозный российский портал «Спутник и погром».

Согласно приказу Мининформа от 23 января 2017 года, в Беларуси блокируется доступ к сайту «Спутник и погром». Основанием для блокировки послужило решение суда Центрального района Минска: материалы сайта признаны экстремистскими. решение суда принималось с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма.

По данным ведомства, в ряде материалов «содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку их национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь». Такие материалы напрямую нарушают 38 статью закона «О СМИ». При этом сайт все еще доступен из Беларуси, то есть блокировка пока есть лишь на бумаге, технически она не реализована.

Кроме одиозного сайта с вполне известной репутацией, работавшего на территории Беларуси довольно давно, и запрещенного лишь сейчас, Мининформ обратил внимание и на другие ресурсы. Так, были блокированы два сайта доменных зон .ru и .com, содержащие материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.