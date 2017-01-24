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Украденную из России картину Шишкина «Лес. Ели» нашли в Беларуси

25.01.2017 11:07 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси оперативники обнаружили у наркодельцов похищенную картину Шишкина «Лес. Ели». Работа русского живописца пропала из коллекции российского музея в Вязниках, Владимирская область, несколько лет назад. Одной из первых находку увидела корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Оригинал датируется 1897 годом и оценивается в два миллиона долларов. Если эксперты подтвердят подлинность, то это значит, что белорусские правоохранители раскрыли сразу два преступления.

«Это действительно шедевр. Он бы пошел в счет оплаты очередной партии наркотиков. И, наверняка, она (картина) бы осела в каком-то частном, приватном музее какого-нибудь коллекционера. Естественно, была бы преступным путем вывезена и так далее», - сказал официальный представитель МВД Беларуси Георгий Евчар.

Картину Ивана Шишкина неизвестные похитили четыре года назад из историко-художественного музея в городе Вязники. Затем, по данным белорусского МВД, привезли в Минск, на так называемые смотрины. Картину показали потенциальному покупателю из Европы, но стороны не сошлись в цене. Дальнейшие поиски покупателя прервали силовики.

Сегодня полотно находится в Национальном художественном музее Беларуси. Минские эксперты склонны считать, что это подлинник.

«У нас достаточно большая коллекция произведений Ивана Ивановича Шишкина, порядка 40 произведений. Мы сейчас пока сравниваем того Шишкина, которого нам передали сотрудники Министерства внутренних дел с произведениями из нашей коллекции, пока все гладко», - говорит завотделом русского и зарубежного искусства музей Алексей Хоряк.

После визуального исследования будет еще и технико-технологическое. Его тоже проведут белорусские специалисты. Всего на экспертизы понадобится месяц.

Напомним, в августе 2013 года российский музей в Вязниках лишился трех самых ценных экспонатов. Кроме картины Шишкина добычей преступников стали полотна Коровина «Рыболов» и Жуковского «Первый снег». Каждый из шедевров стоит больше миллиона долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Похищенный шедевр 1897 года оказался у наркодельцов, которые не смогли продать полотно покупателю в Минске.

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