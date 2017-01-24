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Дедушке, который написал "начальнику оховы здоровья" страны, помогли врачи в Витебске

25.01.2017 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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История с дедушкой, который написал письмо «начальнику оховы здоровья Республики Б.», получила развитие. 78-летнему пенсионеру, который просил у руководителя Минздрава очки, взялись помочь витебские врачи.


Алексей Чумаков. Фото: Игорь Матвеев

На прошлой неделе в гостях у Алексея Николаевича Чумакова и его жены Надежды Андреевны побывали корреспонденты портала. Выяснилось, что плохо видит не только дедушка — его супруга тоже инвалид по зрению, у нее сильная близорукость.

После выхода публикации Алексея Николаевича и его жену Надежду Андреевну отвезли в районную больницу — к офтальмологу. Врач проверил зрение и сообщил о своих выводах специалистам Витебской областной клинической больницы (ВОКБ). Витебские врачи предложили свою помощь.

— Мужа и жену во вторник, 24 января, привезли к нам — в отделение микрохирургии глаза областной клинической больницы. Доставили на машине скорой помощи, с ними рядом был медперсонал. Здесь их обследовали. У мужчины катаракта, видит только один глаз. Ему выписали рецепт на очки для чтения — +1 диоптрия, а также рецепт на очки для дали — -3 диоптрии, — сообщила TUT.BY заведующая отделением микрохирургии глаза ВОКБ Татьяна Катульская.

По ее словам, своевременную врачебную помощь Алексей Николаевич получал по месту жительства и раньше: он постоянно наблюдался у офтальмолога:

— Нужный рецепт, на +1 диоптрию, пожилому человеку выписали еще в октябре 2016 года. Но эти очки ему не купили, и он читал в очках на +3 диоптрии. От операции Алексей Николаевич отказался, сказал, что будет просто наблюдаться у врача. Его жене мы также предложили прооперироваться. Она ответила, что пока не может оставить дедушку одного, в семье будут думать: делать ли ей операцию. Мы сказали: если решите — обращайтесь, мы окажем вам помощь.


Справа — рецепт на очки, который Алексею Чумакову выписали в октябре 2016 года.

Дочь Чумаковых, Татьяна Алексеевна, которая живет в Барановичах, рассказала, что планирует навестить мать с отцом с ближайшее время, как только позволит отлучиться работа.

— Столько внимания сейчас к нашей семье… У нас у всех из-за этого стресс. Но хорошо, что врачи займутся родителями. Вот же, придумал папа новую должность в нашей стране, — пошутила женщина по поводу «начальника оховы здоровья Республики Б.».

Напомним, жителю Дубровно Оршанского района Алексею Николаевичу Чумакову нужны очки, чтобы он мог читать книги и газеты, а еще — увидеть родную деревню. Ради этого он сел и написал письмо «начальнику оховы здоровья Республики Б.» — так именно и указал на конверте в строчке «адресат».

Послание начало путешествие по стране. Почтальон опустил его в абонентский ящик, куда приходит корреспонденция «Полосатой газеты». Письмо достала главный редактор издания Анна Грановская, которая поделилась историей незнакомого дедушки в Фейсбуке.

В письме главному начальнику над медициной в Беларуси Алексей Николаевич сообщил, что он инвалид 2-й группы. Родился до войны, страдает эпилепсией, имеет проблемы со зрением и слухом, перенес операцию.

А в конце послания были такие слова: «Прошу Вашей помощи. Почитать газету не могу нужно очки. Я обращался в больницу в Витебск и проч. Мне ответ мы не можем дать вам помощи на покупку очков. Я буду очень рад о вашем совете. Спасибо. Спасибо. Спасибо» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. TUT.BY).


Фото: Фейсбук Анны Грановской
 
Теги: Витебск
 
 
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- Мужа и жену во вторник, 24 января, привезли к нам - в отделение микрохирургии глаза областной клинической больницы. Доставили на машине скорой помощи, с ними рядом...

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