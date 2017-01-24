﻿ Гомельский судебный исполнитель для приостановления предписаний брал взятки топливом и колбасой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гомельский судебный исполнитель для приостановления предписаний брал взятки топливом и колбасой

25.01.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С декабря 2013 года по февраль 2016 года обвиняемый неоднократно получал взятки от работников нескольких сельхозпредприятий области за приостановление действий вынесенных им предписаний на арест имущества и денежных средств, предназначенных к выплате в счет погашения образовавшейся задолженности.

— Судебному исполнителю систематически передавались топливные карты предприятий для приобретения дизеля. Следователи во взаимодействии с оперативными работниками собрали доказательства по 26 фактам незаконного получения топлива общим объемом более 2,3 тыс. литров. Кроме того, установлено четыре факта передачи должностному лицу в качестве взяток колбасной продукции, произведенной предприятием-должником, — рассказали в УСК по Гомельской области.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело за получение взятки. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до десяти лет с конфискацией имущества. Во время предварительного расследования на имущество судебного исполнителя наложен арест на общую сумму более 17 тыс. рублей.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебному исполнителю систематически передавались топливные карты предприятий для приобретения дизельного топлива, общий объем которого составил более 2,3 тыс....

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Патроны, пулеметная лента и магазин от АК. В Бресте нашли новый тайник "экстремистов-язычников"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика