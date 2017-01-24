С декабря 2013 года по февраль 2016 года обвиняемый неоднократно получал взятки от работников нескольких сельхозпредприятий области за приостановление действий вынесенных им предписаний на арест имущества и денежных средств, предназначенных к выплате в счет погашения образовавшейся задолженности.

— Судебному исполнителю систематически передавались топливные карты предприятий для приобретения дизеля. Следователи во взаимодействии с оперативными работниками собрали доказательства по 26 фактам незаконного получения топлива общим объемом более 2,3 тыс. литров. Кроме того, установлено четыре факта передачи должностному лицу в качестве взяток колбасной продукции, произведенной предприятием-должником, — рассказали в УСК по Гомельской области.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело за получение взятки. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до десяти лет с конфискацией имущества. Во время предварительного расследования на имущество судебного исполнителя наложен арест на общую сумму более 17 тыс. рублей.