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Гомельский судебный исполнитель для приостановления предписаний брал взятки топливом и колбасой
25.01.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by
С декабря 2013 года по февраль 2016 года обвиняемый неоднократно получал взятки от работников нескольких сельхозпредприятий области за приостановление действий вынесенных им предписаний на арест имущества и денежных средств, предназначенных к выплате в счет погашения образовавшейся задолженности.
— Судебному исполнителю систематически передавались топливные карты предприятий для приобретения дизеля. Следователи во взаимодействии с оперативными работниками собрали доказательства по 26 фактам незаконного получения топлива общим объемом более 2,3 тыс. литров. Кроме того, установлено четыре факта передачи должностному лицу в качестве взяток колбасной продукции, произведенной предприятием-должником, — рассказали в УСК по Гомельской области.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело за получение взятки. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до десяти лет с конфискацией имущества. Во время предварительного расследования на имущество судебного исполнителя наложен арест на общую сумму более 17 тыс. рублей.
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Судебному исполнителю систематически передавались топливные карты предприятий для приобретения дизельного топлива, общий объем которого составил более 2,3 тыс....
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